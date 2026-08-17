Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO), 2026 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu.

En yüksek prim potansiyeli yüzde 120’yi aşan hedef fiyatı ile Garanti BBVA Yatırım’dan gelirken, GCM Yatırım hedef fiyatında revizyona giderek beklentisini aşağı yönlü güncelledi.

ARACI KURUMLARIN EKGYO HEDEF FİYAT VE TAVSİYELERİ

Hisse senetlerinin 18,62 TL seviyesindeki son fiyatı baz alınarak aracı kurumlar tarafından açıklanan yeni hedef fiyatlar, tavsiyeler ve prim potansiyelleri şöyle oluştu:

• Garanti BBVA Yatırım: Hedef fiyatını 41,00 TL, tavsiyesini "Endeks Üstü Getiri" olarak sürdürdü (Prim Potansiyeli: %120,19).

• GCM Yatırım: Hedef fiyatını 34,03 TL’den 30,96 TL’ye düşürdü (Prim Potansiyeli: %66,27).

• İş Yatırım: Hedef fiyatını 33,15 TL, tavsiyesini "Al" olarak sürdürdü (Prim Potansiyeli: %78,03).

• Kuveyt Türk Yatırım: Hedef fiyatını 31,00 TL, tavsiyesini "Al" olarak sürdürdü (Prim Potansiyeli: %66,48).

• Şeker Yatırım: Hedef fiyatını 32,84 TL, tavsiyesini "Al" olarak sürdürdü (Prim Potansiyeli: %76,36).

Bilanço sonrası açıklanan 5 hedef fiyatın tamamı, hissenin mevcut borsa fiyatına kıyasla yüzde 66 ile yüzde 120 arasında değişen yüksek prim potansiyeline işaret ediyor.

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