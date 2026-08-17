Geçtiğimiz haftayı yılın en düşük seviyelerinde tamamlayarak yatırımcısını endişelendiren şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı sürpriz bildirimle kayyum kararının tamamen kaldırıldığını duyurdu.

Hukuki süreçteki bu hızlı dönüşün ardından yeni haftaya damga vuran GOKNR payları borsada tavan fiyata ulaştı. Gün içinde tavan bozan hisse, saat 16:00 sıralarında yüzde 8’i aşan primle 19,95 TL seviyesinden işlem görmeyi sürdürdü.

24 SAAT İÇİNDE DEĞİŞEN HUKUKİ SEYİR

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre 17 Ağustos 2026 itibarıyla şirketin mevcut yönetim yapısı korunurken operasyonel süreçlerin kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Hukuki takvimde yaşanan baş döndürücü gelişmeler ise şöyle özetlendi:

• 13 Ağustos 2026: Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verildi ve karar 14 Ağustos’ta Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandı.

• 14 Ağustos 2026: Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi (2026/10060 D. İş) aynı gün devreye girerek yönetim kayyımı atama kararını tamamen iptal etti.

YÖNETİM DEĞİŞMEDİ, EVRAKLAR İADE EDİLDİ

Üzerindeki geçici hukuki tedbir kalkan Göknur Gıda, soruşturma çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilen tüm bilgi ve belgelerin şirkete eksiksiz iade edildiğini bildirdi. Şirket yönetimi ve operasyonlarında herhangi bir aksama yaşanmadığının altı çizildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.