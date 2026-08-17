Borsa İstanbul'da işlem gören Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HKTM), ortaklık yapısında kritik bir dönüm noktasına işaret eden önemli bir Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklaması yayımladı.

ORTAKLARDAN PAY SATIŞI İÇİN RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

KAP’a yapılan açıklamada, şirket ortaklarından İlham Çelebi ve Atıf Tunç Atıl’ın, mülkiyetlerinde bulunan HKTM paylarının tamamının veya bir kısmının satışı amacıyla potansiyel alıcılarla resmi görüşmelere başladıklarını şirkete bildirdikleri kaydedildi.

Şirketin ortaklık yapısındaki olası değişikliğe işaret eden gelişmenin ardından Borsa İstanbul’da HKTM hisseleri yukarı yönlü bir ivme kazandı.

Gün içinde en düşük 11,25 TL, en yüksek ise 12,06 TL seviyelerini gören hisse, saat 11:50 itibarıyla 60,58 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştı.

Günün ilk saatlerinde yatırımcısına prim sağlayan HKTM, yüzde 3,28’lik artışla 11,98 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Analistler, potansiyel satış sürecine ilişkin gelecek yeni haber akışlarının hisse üzerindeki hareketliliği sürdürebileceğini belirtiyor.

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