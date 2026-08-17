CVK Maden İşletmeleri (CVKMD), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde 658,3 milyon TL ana ortaklık net dönem karı elde ederken, geçen yılın aynı dönemindeki 336,4 milyon TL'lik kara göre yaklaşık yüzde 96 artış kaydetti. Aynı dönemde hasılat da 1,06 milyar TL'den 1,88 milyar TL'ye yükseldi.

CVK MADEN'İN İKİNCİ ÇEYREK KARI YÜZDE 96 ARTTI

CVK Maden'in 1 Nisan-30 Haziran 2026 döneminde ana ortaklık paylarına düşen net dönem karı 658 milyon 263 bin 544 TL olarak gerçekleşti.

Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 336 milyon 370 bin 896 TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Böylece CVK Maden'in ikinci çeyrek karı yıllık bazda yaklaşık yüzde 96 yükseldi.

SATIŞLAR 1,88 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Şirketin ikinci çeyrek hasılatı da güçlü artış gösterdi. 2025'in ikinci çeyreğinde 1 milyar 58 milyon 820 bin TL olan hasılat, 2026'nın aynı döneminde 1 milyar 876 milyon 944 bin TL'ye yükseldi.

Bu rakamlar hasılatta yıllık bazda yaklaşık yüzde 77'lik artışa işaret etti.

Brüt kar ise aynı dönemde 364,5 milyon TL'den 746,3 milyon TL'ye çıkarak yüzde 105'e yakın arttı.

ESAS FAALİYET KARINDA YÜZDE 62 ARTIŞ

CVK Maden'in esas faaliyet karında da artış görüldü. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 308,7 milyon TL seviyesinde bulunan esas faaliyet karı, 2026'nın ikinci çeyreğinde 500,3 milyon TL'ye çıktı.

Böylece esas faaliyet karındaki yıllık artış yaklaşık yüzde 62 olarak hesaplandı.

6 AYLIK NET KAR 738,8 MİLYON TL

CVK Maden'in 2026'nın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı ise 738 milyon 773 bin TL oldu. Şirket 2025'in aynı döneminde 647 milyon 561 bin TL kar açıklamıştı. Böylece 6 aylık ana ortaklık net karında yaklaşık yüzde 14 artış gerçekleşti.

İlk yarı hasılatı ise 2,03 milyar TL'den 2,64 milyar TL'ye yükselerek yaklaşık yüzde 30 arttı. Brüt kar da 661,2 milyon TL'den 1,01 milyar TL'ye çıktı.

ÖZKAYNAKLAR 13 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTI

CVK Maden'in toplam varlıkları 30 Haziran itibarıyla 26,89 milyar TL olarak gerçekleşirken, toplam özkaynakları 13 milyar TL'ye yaklaştı. Ana ortaklığa ait özkaynaklar ise 12,59 milyar TL oldu.

Şirketin nakit ve nakit benzerleri 2025 sonundaki 1,46 milyar TL seviyesinden 30 Haziran 2026 itibarıyla 528,4 milyon TL'ye geriledi.

Nakit akış tablosunda ise yılın ilk yarısında yatırım faaliyetlerinden 2,22 milyar TL net nakit çıkışı kaydedildi. Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışı 2,27 milyar TL oldu.