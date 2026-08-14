Şişecam’ın 2026 yılının ilk 6 ayındaki satışları yıllık bazda yüzde 8 azalarak 122,3 milyar TL oldu. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki satışları 133,1 milyar TL seviyesindeydi.

Aynı dönemde brüt kâr yüzde 8 düşüşle 32,7 milyar TL'ye gerilerken, FAVÖK yüzde 26 azalarak 7,9 milyar TL oldu.

Şirketin net dönem kârı ise yüzde 2 artışla 5,36 milyar TL olarak gerçekleşti. Şişecam'ın geçen yılın aynı dönemindeki net dönem kârı 5,25 milyar TL seviyesindeydi.

Finansal sonuçlarda dikkat çeken bir diğer kalem ise net parasal pozisyon kazançları oldu. Bu kalem yıllık bazda yüzde 11 artarak 16,99 milyar TL'ye yükseldi.

NET BORÇ ARTTI

Şişecam'ın bilançosunda da değişimler görüldü. 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla dönen varlıklar yüzde 11 azalarak 151,3 milyar TL, duran varlıklar yüzde 4 düşüşle 391,6 milyar TL oldu. Toplam varlıklar ise yüzde 6 gerileyerek 542,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin net borcu yüzde 8 artarak 143,3 milyar TL'ye yükselirken, özkaynakları yüzde 2 azalışla 270,1 milyar TL oldu.

Böylece Şişecam'ın ilk 6 aylık finansal sonuçlarında satış ve operasyonel kârlılık tarafında gerileme yaşanırken, net kâr tarafında sınırlı bir yükseliş kaydedildi.

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