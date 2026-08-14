Şirketin satışları yıllık bazda gerilerken, brüt kâr ve FAVÖK'ünde güçlü artış kaydedildi.

Kardemir’in 2026 yılının ilk 6 ayında satışları yüzde 5 düşüşle 37,35 milyar TL oldu. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki satışları 39,49 milyar TL seviyesindeydi.

Buna karşın şirketin brüt kârı yüzde 66 artarak 3,42 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK ise yüzde 51 artışla 4,64 milyar TL seviyesine çıktı.

KARDEMİR KÂRA GEÇTİ

Kardemir’in net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 335,8 milyon TL'lik net zarardan 5,97 milyar TL net kâra yükseldi.

Şirketin net parasal pozisyon kazançları da yıllık bazda yüzde 47 artarak 1,07 milyar TL oldu.

NET BORÇ YÜZDE 92 AZALDI

Bilanço tarafında da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kardemir’in dönen varlıkları yüzde 6 artarak 47,34 milyar TL, duran varlıkları ise yaklaşık yatay seyrederek 106,60 milyar TL oldu. Toplam varlıklar yüzde 2 artışla 153,94 milyar TL seviyesine yükseldi.

Şirketin net borcu yüzde 92 azalarak 317,4 milyon TL'ye geriledi. Özkaynaklar ise yüzde 8 artışla 108,34 milyar TL oldu.

Böylece Kardemir’in 2026 yılı ilk yarı bilançosunda satışlar gerilerken, kârlılık göstergelerinde güçlü toparlanma ve net borçta sert düşüş öne çıktı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.