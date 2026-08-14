Ankara’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 oranında zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan yeni tarife, 23 Ağustos 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.
Maliyetlerde yaşanan artışlar nedeniyle toplu taşıma ücretlerinde düzenlemeye gidildi. Yeni tarifeyle birlikte tam bilet ücreti 35 TL’den 40 TL’ye yükseltildi.
Öğrenci bileti 17,50 TL’den 20 TL’ye, öğretmen bileti ise 26 TL’den 30 TL’ye çıkarıldı.
ÖĞRENCİ ABONMANI 650 TL
Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonmanının yeni fiyatı ise 650 TL olarak belirlendi.
Yeni toplu taşıma ücretleri 23 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla geçerli olacak.