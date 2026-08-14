31 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, 1 Mayıs 2026 ile 31 Aralık 2026 arasındaki 8 aylık dönemi kapsıyor.

Ekonomim yazarları Akif Karaca ve Dr. Mehmet Şafak’ın aktardığı bilgilere göre İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak destek, 5510 sayılı Kanun’un 4/a maddesi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanların prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanacak.

Buna göre destek tutarı, bildirilen prim ödeme gün sayısının 116,67 TL ile çarpılması yoluyla belirlenecek. Ay boyunca tam çalışan bir kişi için aylık destek tutarı 3.500,10 TL’ye ulaşacak.

Destek kapsamında hesaplanan tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyeceği sigorta primlerinden mahsup edilecek.

HER ÇALIŞAN DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK

Uygulama kapsamında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi SSK’lı çalışanlar için destek sağlanacak.

Şu gruplar destek kapsamı dışında tutulacak:

Sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi emekli çalışanlar,

Yabancı uyruklu sigortalılar,

Yurt dışında çalıştırılan personel.

BAŞVURU ŞARTI BULUNMUYOR

Şartları sağlayan işletmelerin destekten yararlanmak için ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Destekten faydalanabilmek için işletmenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen turizm işletmesi belgesine sahip özel sektör konaklama tesisi olması ve faaliyette bulunması gerekiyor.

Ayrıca beyannamelerin yasal süresi içinde verilmesi, primlerin zamanında ödenmesi ve SGK’ya borç bulunmaması ya da borcun yapılandırılmış olması şartları aranıyor.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMDA DESTEK GERİ ALINACAK

Düzenlemede kayıt dışı istihdam ve usulsüz bildirimlere yönelik yaptırımlar da yer alıyor.

Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının, sahte sigortalı bildiriminin veya prime esas kazancın eksik bildirildiğinin tespit edilmesi halinde daha önce sağlanan destek geri alınacak. Tespit tarihinden sonra da işletmeye destek verilmeyecek.

İşletmenin kapatılarak farklı bir unvanla yeniden açılması, şirketler arasında istihdamın kaydırılması veya muvazaalı işlem yapılması halinde de Fondan karşılanan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte işverenden tahsil edilecek.

KÜÇÜK EKSİKLİKLERDE 15 GÜNLÜK SÜRE

Denetimlerde aylık brüt asgari ücretin onda birini, yani 3.303 TL’yi aşmayan eksik bildirim tespit edilmesi halinde ise işverene ihtar verilecek.

İşverenin eksikliği 15 gün içinde gidermesi durumunda destekten yararlanmaya devam edilebilecek.

Yeni uygulamayla turizm sektöründeki özel sektör konaklama tesislerinin istihdam maliyetlerinin azaltılması ve kayıtlı istihdamın desteklenmesi hedefleniyor.