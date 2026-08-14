Tesla CEO’su Elon Musk’ın 2025 yılında şirketten aldığı devasa ücret paketi, ABD’de yöneticiler ile çalışanlar arasındaki gelir farkını yeniden gündeme taşıdı. AFL-CIO’nun yayımladığı rapora göre Musk’ın Tesla’dan aldığı toplam ücret, ortanca bir Tesla çalışanının kazancının 2,5 milyon katından fazla oldu.

MUSK 4,23 SANİYEDE BİR YILLIK ÇALIŞAN GELİRİNİ KAZANDI

AFL-CIO’nun “Executive Paywatch” raporuna göre Elon Musk’ın 2025 yılında Tesla’dan aldığı ücret paketinin toplam değeri 158,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Rapordaki hesaplamaya göre Musk, ortanca bir Tesla çalışanının bir yılda elde ettiği gelire yalnızca 4,23 saniyede ulaştı. Musk’ın toplam ücret paketinin, ortanca Tesla çalışanının kazancının 2,5 milyon katından fazla olduğu belirtildi.

Ancak Musk’ın kazancının klasik bir maaştan oluşmadığına dikkat çekildi. Paketinin önemli bölümünün performansa bağlı ödüllerden oluşması nedeniyle diğer şirket yöneticileriyle doğrudan karşılaştırma yapılmasının güç olduğu ifade edildi.

MUSK HARİÇ CEO-ÇALIŞAN GELİR FARKI DA ARTTI

Rapora göre gelir makası yalnızca Musk’ın olağanüstü ücret paketinden kaynaklanmıyor.

Musk hesaba katılmadığında, incelenen büyük S&P 500 şirketlerinde CEO'ların çalışanlara kıyasla ortalama kazanç oranı 2024'te 285'e 1 iken, 2025'te 312'ye 1'e yükseldi.

Musk’ın ücretinin de hesaba katılmasıyla bu oran 5 bin 387'ye 1 seviyesine çıktı.

CEO KAZANÇLARI 22,8 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Raporda Musk hariç tutulduğunda, incelenen şirketlerde CEO'ların ortalama kazancı da yükseldi.

CEO'ların ortalama kazancı 2024 yılında 18,9 milyon dolar seviyesindeyken, 2025'te 22,8 milyon dolara çıktı.

Tesla ve Musk'ın hesaba dahil edilmesiyle CEO başına ortalama kazanç ise 340,1 milyon dolara kadar yükseldi.

Raporda ayrıca çalışanların ABD milli gelirinden aldığı payın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Kaynak: Dünya