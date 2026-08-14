Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat üretimi, Haziran 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,0 oranında azalırken, bir önceki aya göre ise yüzde 0,5'lik sınırlı bir düşüş gösterdi.

YILLIK PERFORMANS: BİNA İNŞAATI VE ÖZEL FAALİYETLERDE SERT DÜŞÜŞ

İnşaat sektörünün alt kalemleri yıllık bazda incelendiğinde, bina inşaatı ve özel inşaat faaliyetlerindeki gerileme genel endeksi aşağı çekti:

• Bina İnşaatı Sektörü: Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azaldı.

• Özel İnşaat Faaliyetleri Sektörü: Yıllık bazda yüzde 7,6 oranında düşüş kaydetti.

• Bina Dışı Yapıların İnşaatı (Altyapı vb.): Diğer alt sektörlerin aksine pozitif ayrışarak yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.

AYLIK DEĞİŞİM: DARALMA DEVAM EDİYOR

Aylık bazda bakıldığında da alt sektörlerde benzer bir tablo ortaya çıktı:

• Bina İnşaatı: Bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

• Özel İnşaat Faaliyetleri: Aylık bazda yüzde 1,0 ile en fazla gerileyen alt sektör oldu.

• Bina Dışı Yapıların İnşaatı: Aylık bazda yüzde 0,1'lik sınırlı bir artışla yatay-pozitif bir seyir izledi.