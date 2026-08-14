ARDYZ'nin 2026 yılının ilk 6 ayında satışları yıllık bazda yüzde 187 artarak 4,65 milyar TL oldu. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki satışları 1,62 milyar TL seviyesindeydi.

Şirketin brüt kârı yüzde 156 artışla 2,25 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK yüzde 174 artarak 2,11 milyar TL oldu.

NET KÂRDA YÜZDE 423'LÜK ARTIŞ

Ard Grup Bilişim'in net dönem kârı yüzde 423 artarak 869,1 milyon TL'ye yükseldi. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 166,3 milyon TL net kâr açıklamıştı.

Bilanço tarafında ise şirketin dönen varlıkları yüzde 64 artarak 5,07 milyar TL, duran varlıkları yüzde 2 yükselişle 6,34 milyar TL oldu. Toplam varlıklar yüzde 23 artarak 11,42 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şirketin net borcu yüzde 5 artışla 1,52 milyar TL'ye yükselirken, özkaynakları yüzde 9 artarak 6,87 milyar TL oldu.

Böylece ARDYZ'nin 2026 yılı ilk yarı bilançosunda satış ve operasyonel kârlılıktaki güçlü büyümenin yanı sıra net kârda yüzde 423'lük artış öne çıktı.

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