Şirketin satışları ve net dönem kârı yıllık bazda artarken, FAVÖK geriledi.

Şirketin 2026 yılının ilk 6 ayında satışları 84 milyar 745,8 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 64 milyar 363,9 milyon TL olan satışlar, yıllık bazda yüzde 32 arttı.

ENKAI'nin brüt kârı ise 17 milyar 693 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Brüt kâr geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 yükseldi.

Şirketin FAVÖK'ü 15 milyar 261,8 milyon TL olarak kaydedilirken, yıllık bazda yüzde 2 geriledi.

NET KÂR 18,4 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Enka İnşaat'ın 2026'nın ilk 6 ayındaki net dönem kârı 18 milyar 447,1 milyon TL oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 15 milyar 567 milyon TL net kâr açıklamıştı. Böylece net kâr yıllık bazda yüzde 19 arttı.

Bilanço verilerine göre şirketin net borç pozisyonu eksi 172,3 milyar TL seviyesinde bulunurken, özkaynakları 410,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

ENKAI hissesi ise 14 Ağustos 2026 itibarıyla 87,65 TL seviyesinde bulunuyor. Şirketin piyasa değeri 525,9 milyar TL olarak hesaplanıyor.

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