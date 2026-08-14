İş Yatırım verilerine göre kurum üzerinden gerçekleşen işlemlerde net hacim -658,9 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

İş Yatırım üzerinden en çok alım yapılan hisseler

TSI 16.30 itibarıyla İş Yatırım üzerinden yatırımcıların en fazla net alım yaptığı hisse SASA Polyester (SASA) oldu. SASA’da 20 milyon 420 bin 729 lot net alım gerçekleşirken, bunu TSPOR ve İHLAS takip etti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet SASA 20.420.729 %14,14 2,455 TL TSPOR 7.962.173 %5,51 1,032 TL İHLAS 3.672.271 %2,54 1,13 TL TRALT 3.027.800 %2,10 47,367 TL ARZUM 2.998.880 %2,08 1,656 TL

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet CWENE -19.444.665 %10,49 37,87 TL LRSHO -11.266.474 %6,08 3,119 TL FENER -5.669.214 %3,06 3,148 TL SKBNK -5.365.814 %2,89 5,99 TL ADESE -4.843.192 %2,61 0,864 TL

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