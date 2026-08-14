Borsa İstanbul’da İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen alım ve satım işlemlerinde öne çıkan hisseler belli oldu.
İş Yatırım verilerine göre kurum üzerinden gerçekleşen işlemlerde net hacim -658,9 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
İş Yatırım üzerinden en çok alım yapılan hisseler
TSI 16.30 itibarıyla İş Yatırım üzerinden yatırımcıların en fazla net alım yaptığı hisse SASA Polyester (SASA) oldu. SASA’da 20 milyon 420 bin 729 lot net alım gerçekleşirken, bunu TSPOR ve İHLAS takip etti.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Pay (%)
|Maliyet
|SASA
|20.420.729
|%14,14
|2,455 TL
|TSPOR
|7.962.173
|%5,51
|1,032 TL
|İHLAS
|3.672.271
|%2,54
|1,13 TL
|TRALT
|3.027.800
|%2,10
|47,367 TL
|ARZUM
|2.998.880
|%2,08
|1,656 TL
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Pay (%)
|Maliyet
|CWENE
|-19.444.665
|%10,49
|37,87 TL
|LRSHO
|-11.266.474
|%6,08
|3,119 TL
|FENER
|-5.669.214
|%3,06
|3,148 TL
|SKBNK
|-5.365.814
|%2,89
|5,99 TL
|ADESE
|-4.843.192
|%2,61
|0,864 TL
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