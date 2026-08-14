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Borsa İstanbul’da İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen alım ve satım işlemlerinde öne çıkan hisseler belli oldu.

İş Yatırım verilerine göre kurum üzerinden gerçekleşen işlemlerde net hacim -658,9 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

İş Yatırım üzerinden en çok alım yapılan hisseler

TSI 16.30 itibarıyla İş Yatırım üzerinden yatırımcıların en fazla net alım yaptığı hisse SASA Polyester (SASA) oldu. SASA’da 20 milyon 420 bin 729 lot net alım gerçekleşirken, bunu TSPOR ve İHLAS takip etti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet
SASA 20.420.729 %14,14 2,455 TL
TSPOR 7.962.173 %5,51 1,032 TL
İHLAS 3.672.271 %2,54 1,13 TL
TRALT 3.027.800 %2,10 47,367 TL
ARZUM 2.998.880 %2,08 1,656 TL

İş Yatırım ın elden çıkardığı hisseler belli oldu, Görsel 1

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) Maliyet
CWENE -19.444.665 %10,49 37,87 TL
LRSHO -11.266.474 %6,08 3,119 TL
FENER -5.669.214 %3,06 3,148 TL
SKBNK -5.365.814 %2,89 5,99 TL
ADESE -4.843.192 %2,61 0,864 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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