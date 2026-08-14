Paylaşılan verilere göre halka arz fiyatından bugüne kadar en yüksek getiriyi Destek Finans Faktoring (DSTKF) sağladı. 6 Şubat 2025 tarihinde 46,98 TL halka arz fiyatıyla işlem görmeye başlayan DSTKF'nin ekrandaki son fiyatı 1.896 TL olurken, halka arz fiyatına göre getirisi yüzde 3.566,99 seviyesine ulaştı.

DSTKF'yi Birleşim Grup Enerji (BIGEN) takip etti. 5 Şubat 2025'te 12,14 TL halka arz fiyatıyla işlem görmeye başlayan hissenin ekrandaki fiyatı 124,90 TL olurken, toplam getirisi yüzde 860,77 olarak gerçekleşti.

Üçüncü sırada ise Armada Gıda (ARMGD) yer aldı. 3 Ocak 2025'te 40 TL halka arz fiyatıyla işlem görmeye başlayan ARMGD'nin fiyatı 208,40 TL seviyesine yükselirken, halka arzdan bu yana getirisi yüzde 420,74 oldu.

HALKA ARZ FİYATINDAN BUGÜNE PERFORMANS

Hisse Halka arz fiyatı TSİ 13.30 fiyatı Getiri DSTKF 46,98 TL 1.896,00 TL %3.566,99 BIGEN 12,14 TL 124,90 TL %860,77 ARMGD 40,00 TL 208,40 TL %420,74 SVGYO 3,64 TL 15,39 TL %284,89 EMPAE 22,00 TL 78,30 TL %224,25 ZGYO 9,77 TL 33,92 TL %215,83 ECOGR 10,40 TL 35,96 TL %214,86 DOFRB 45,00 TL 137,20 TL %177,17 SMRVA 22,00 TL 12,79 TL %172,21

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