Şirket, yılın ikinci çeyreğinde 190,1 milyon TL net kâr elde etti. ORGE'nin 2026 yılının ilk 6 ayındaki toplam net kârı ise 478,2 milyon TL seviyesine ulaştı.

ORGE İÇİN HEDEF FİYAT 198,90 TL

Bilanço sonrası değerlendirmede bulunan Gedik Yatırım, Orge Enerji için hedef fiyatını 198,90 TL seviyesinde korudu. Kurum, ORGE hisseleri için tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.

14 Ağustos 2026 tarihli değerlendirmeye göre ORGE hisselerinin son fiyatı 110,70 TL seviyesinde bulunuyor. Gedik Yatırım'ın hedef fiyatı, mevcut fiyata göre yüzde 79,67 prim potansiyeline işaret ediyor.

6 AYLIK KÂR 478 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Orge Enerji'nin ikinci çeyrekte elde ettiği 190,1 milyon TL'lik net kârla birlikte 2026 yılının ilk yarısındaki toplam net kârı 478,2 milyon TL oldu.

Bilanço sonrasında Gedik Yatırım'ın ORGE için 198,90 TL hedef fiyatını koruması, mevcut piyasa fiyatına göre yaklaşık yüzde 80'lik yükseliş potansiyeline işaret etti.

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