Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde mevcut 58.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin yüzde 1.000 (10 kat) oranında artırılarak 638.000.000 TL’ye yükseltilmesi talebinin SPK tarafından onaylandığı bildirildi.

Toplam 580.000.000 TL’lik bedelsiz sermaye artışının karşılanacağı iç kaynakların detayları şu şekilde paylaşıldı:

• 176.000.000 TL: Sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından,

• 404.000.000 TL: Hisse senedi ihraç primi hesabından karşılanacak.

BÖLÜNME TARİHİ YAKINDA DUYURULACAK

SPK onayının ardından gözler bedelsiz pay dağıtım tarihine çevrildi. Şirket, SPK tarafından onaylanan ihraç belgesinin taraflarına tebliğ edilmesinin ardından, bedelsiz pay kullanım tarihlerinin (bölünme günü) kısa süre içerisinde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını belirtti.