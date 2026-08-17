Küresel piyasalarda yeni işlem gününde jeopolitik gelişmeler, ABD'den gelecek ekonomik veriler ve merkez bankalarına ilişkin beklentiler yatırımcıların radarında. Yurt içinde gözler TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne çevrildi.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞLE GÜNE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 14.192,88 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 14.172,26 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 20,62 puan ve yüzde 0,15 artışla 14.192,88 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,40 düştü.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Küresel tarafta yatırımcıların odağında ABD'den gelecek perakende satışlar verisi bulunuyor. Veri, dünyanın en büyük ekonomisinde tüketimin seyrine ilişkin yeni sinyaller vermesi açısından takip edilecek.

Euro Bölgesi'nde ise öncü büyüme verisi açıklanacak. Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,1 büyüyerek beklentilerin altında kaldı.

JPMORGAN BORSALARDA YENİ REKORLAR BEKLİYOR

JPMorgan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon, piyasalardaki yoğunlaşma, ekonomik döngü ve tahvil piyasasına yönelik endişelerin hisse senetlerindeki yükselişi durdurmasını beklemiyor.

Banka, yılın ikinci yarısında ana hisse senedi endekslerinin yeni rekor seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor.

Değerli metaller tarafında ise UBS, altında 4 bin dolara doğru yaşanabilecek geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor.

İRAN GERİLİMİ PİYASALARIN RADARINDA

Jeopolitik gelişmeler yeni günde de piyasaların önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varılacağı yönündeki beklentiler zayıflarken, ABD Başkanı Donald Trump Amerikalılardan İran gerilimi devam ederken daha yüksek benzin fiyatlarını kabul etmelerini istedi.

Trump ayrıca Güney Kore ile gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatların önemli ölçüde azaltılması için Pentagon'a talimat verdiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın İzmail bölgesindeki liman altyapısına saldırı düzenlemesi de jeopolitik risk başlıkları arasında yer aldı.

NVIDIA VE OPENAI CEPHESİNDE 100 MİLYAR DOLARLIK GELİŞME

Teknoloji tarafında ise yapay zeka yatırımlarının büyüklüğünü ortaya koyan yeni bir gelişme gündeme geldi.

The Information'ın haberine göre Nvidia, OpenAI'ın Ohio'daki dev veri merkezi projesi için 100 milyar dolarlık kredi desteğine yaklaşıyor.

OTOMOTİV ÜRETİMİ YÜZDE 8 GERİLEDİ

Yurt içinde otomotiv sektörünün ocak-temmuz dönemindeki toplam üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 767 bin 216 adet olarak gerçekleşti.

Siyasi ve diplomatik gündemde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında yakın zamanda imzalanan ortak savunma anlaşmasına katılabileceğini söyledi.

Günün devamında TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, Euro Bölgesi büyüme rakamları ve ABD perakende satış verileri piyasaların yön arayışında öne çıkacak.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 14 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdikleri açıklamalardan derlenen duyurular şu şekilde;

ASTOR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 4,2 milyar TL’den 40 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

AGHOL – Bir yatırımcı tarafından şirket Genel Kurulu’ndaki bazı maddelerin iptali kapsamında açılan davanın 16 Eylül’de gerçekleştirileceği açıklandı.

ALBRK – 91 gün vadeli 2,3 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

BRLSM – Şirket bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji’nin 3,6 milyon TL’lik iş aldığı açıklandı.

BERA & KONKA – MPG Makine’nin 2,0 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

BETAE – Şirketin Yağlı Tip Güç Transformatörlerinde DGA ve Yağ Karakterizasyonuna Dayalı Yapay Zeka Tabanlı Kalan Ömür ve Karbon Ayak İzi Tahmini başlıklı projesinin destek almaya hak kazandığı açıklandı.

BIOEN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB+(tr)’den BBB-(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

CELHA – Yönetim değişikliği nedeniyle gerçekleşen Zorunlu Pay Alım Teklifi tutarının 19,53’ten 19,55 TL’ye güncellendiği açıklandı.

CITAS – Şirket payları 18 Ağustos'ta Borsa'da işlem göremeye başlayacak.

CCOLA – Yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DMRGD – Ankara şubesinin tescil edildiği açıklandı.

EDIP – VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Eylül’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

ENDAE – Mehtap Şahin tarafından 235.576 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ETYAT – Atilla Yalım tarafından 303.141 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ENERY & AHGAZ – Şirket bağlı ortaklığı Enerya Erzincan Gaz Dağıtım tarafından doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine ilişkin yapılan başvurunun EPDK tarafından onaylandığı açıklandı.

EUPWR – Şirket bağlı ortaklığı Peak PV Solar’ın bağlı ortaklığı Kozok Enerji tarafından Konya’da 34.455 m²’lik arsa alındığı açıklandı.

EFOR – Efor Holding tarafından 64.660.000 adet payın TAS’ta pay başına 19,00 TL fiyattan 1 alıcıya satışı kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

FRMPL – Halka arzdan elde edilen fonun 201,8 milyon TL’sinin yatırımlarda, 301,8 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

GARAN – Banka tarafından 2,6 milyar TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacağının VYŞ’lere toplam 555 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.

GLCVY – Banka tarafından 1,6 milyar TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacağının ihalesine en yüksek teklifin verildiği açıklandı.

GOZDE – Rasim Şahinkaya tarafından 5000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

INVES – Şirket bağlı ortaklığı Rem GSYO’nun sermaye artırımı kapsamında Bakanlığa başvuru yapıldığı açıklandı.

ISSEN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A+(tr)’den BBB(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

KZGYO – Rasim Şahinkaya tarafından 123.523 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

KLSER – Şirketin 2026 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

MAGEN – Denizli ve Manisa’da yer alan 9 adet Jeotermal Kaynak Ruhsatına ilişkin gerçekleştirilen teknik analizler kapsamında, Denizli’de 83.048 m²’lik arazi alındığı, yatırımın tamamlanması ile ilk beş yıl 462,8 milyon dolar satış, 370,2 milyon dolar FAVÖK ön görüldüğü açıklandı.

MZHLD – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 540 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

OZSUB – Tina Alharal tarafından 500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

OYAKC – TCC Group Holdings tarafından Türkiye, Avrupa ve Afrika’daki çimento, beton ve yapı malzemeleri faaliyetlerinin Cimpor International Holdings çatısı altında birleştirilmesi ve şirketi yurt dışı borsalarda işlem gören bir yapıya dönüştürmek üzere sürecini başlatmayı planladığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 403 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBTR – Yurt dışında 424 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PNLSN – Elazığ’da devam eden GES Projesi'nde elektrik ve mekanik imalatların tamamlandığı, Fırat EDAŞ tarafından geçici kabul sürecinin olumlu sonuçlandığı, TEDAŞ geçici kabul başvurusunun gerçekleştirildiği açıklandı.

PETUN – 133 gün vadeli 60 milyon dolar tutarında bono ihraç edildi.

PEKGY – Sermaye artırımından elde edilen fonun 1,2 milyar TL’sinin banka kredi kapamasında, 1,2 milyar TL’sinin yatırımlarda, 129,7 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

SMRTG – Smart Holding tarafından şirkete 100 milyon TL tutarında sermaye avansı verildiği açıklandı.

SKLYP – Şirket ile Borsa İstanbul arasında 1,7 milyon dolarlık merkezi veri depolama ürünü satın alımı konusunda hizmet sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

SISE – Sisecam USA Trading unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

TAVHL – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

TRCAS – Yönetici sorumluluk sigortasının yenilendiği açıklandı.

VSNMD – Halka arzdan elde edilen fonun 275,1 milyon TL’sinin Çelemli Fabrikası hammadde hazırlama tesis kurulumu, tüm destek ekipmanları ve altyapısında, 39,9 milyon TL’sinin Narlı fabrikası kireç söndürme, sarım tesisi, büyük çuval dolumu, paketleme ve ambalajlama tesisinde, 59,8 milyon TL’sinin Çelemli fabrikası mikronize kireç öğütme hattı ve ekipman kurulumunda, 179,3 milyon TL’sinin kredilerin kapatılmasında kullanıldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

AKSGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.150.000 adet pay 9,72 – 9,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFIS – Şirket sermayesi yarın 636,6 milyon TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 3,2 milyar TL artışla 3,8 milyar TL’ye yükseltilecek.

BIGTK – Şirket sermayesinin 33,8 milyon TL’den %180 oranında bedelli olarak 60,9 milyon TL nakden artışla 94,7 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

RYSAS – Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun geri çekildiği açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat KLSYN 0,1500 0,1275 %0,93 17.08.2026 16,08 15,93 PLTUR 0,6088 0,5175 %2,95 17.08.2026 20,66 20,05

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsada işlem gören şirketlerin 14 Ağustos 2026 tarihinde KAP'a bildirdiği pay alım-satım duyurularından öne çıkanlar şu şekilde;

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 641.223 adet pay 3,37 – 3,47 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 835.113 adet pay 33,64 – 34,28 TL fiyat aralığından geri alındı.

BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 36,50 – 37,80 TL fiyat aralığından 1.029.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,58’e yükseldi.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 19,49 – 19,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının gerdi alınması kapsamında 500.000 adet pay 9,86 TL fiyattan geri alındı.

EFOR – Geri alınan 17.879.000 adet pay, 20,00 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 230,1 milyon TL kazanç elde edildi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 17,73 – 17,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 8,96 – 8,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

FLAP – Gökhan Saygı tarafından 10,60 – 10,80 TL fiyat aralığından 278.121 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,83’e yükseldi.

IMASM – Bank of America Corporation tarafından 2,63 – 2,68 TL fiyat aralığından 11.432.291 adet alış ve 31.404.758 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,15’e geriledi.

OZSUB – Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Savalar tarafından 37,00 TL fiyattan 2.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %74,75’e geriledi.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000 adet pay 9,71 – 9,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler; KERVN

(İNFO YATIRIM)