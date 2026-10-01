Borsa İstanbul'da işlem gören Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN), yeni iş birliğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket, küresel bulut güvenliği şirketi Sysdig, Inc. ile Sysdig'in bulut tabanlı güvenlik çözümlerinin Kafein Yazılım'ın siber güvenlik portföyüne dahil edilmesine yönelik çözüm ortaklığı kurulduğunu açıkladı.

KFEIN SATIŞ VE LİSANSLAMA SÜREÇLERİNDE ROL ALACAK

İş birliği kapsamında Kafein Yazılım, Sysdig çözümlerinin satış ve lisanslama süreçlerini yürütecek. Şirket ayrıca çözümlerin müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde konumlandırılması ve devreye alınmasının yanı sıra danışmanlık ve teknik hizmetler de sunacak.

Sysdig'in Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) çözümü; bulut, konteyner ve Kubernetes ortamlarındaki güvenlik riskleri ile zafiyetlerin belirlenmesine ve önceliklendirilmesine imkan sağlıyor.

Platform aynı zamanda çalışma zamanı tehditlerinin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi ve bu tehditlere müdahale edilmesi amacıyla kullanılıyor.

BULUT GÜVENLİĞİNDE YETKİNLİKLERİNİ GENİŞLETECEK

Kafein Yazılım, Sysdig ile gerçekleştirilen iş birliğiyle bulut güvenliği alanındaki yetkinliklerini genişletmeyi ve kurumların modern, çoklu bulut altyapılarındaki güvenlik ihtiyaçlarına daha kapsamlı çözümler sunmayı hedefliyor.

Şirket, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte somut gelişmeler yaşanması halinde bunların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.