Destek Finans Faktoring A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, TMSF'nin 1 Ekim 2026 tarihinde bağlı ortaklık Destek Yatırım Bankası A.Ş.'ye yazılı bildirimde bulunduğu belirtildi.

Şirketin 30 Eylül tarihli açıklamasında, Destek Yatırım Bankası'nda nitelikli pay sahibi Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring'e ait yüzde 99,99 oranındaki payların temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiği duyurulmuştu.

TMSF'DEN DESTEK YATIRIM BANKASI İÇİN YENİ KARAR

BDDK'nin bildirimi üzerine TMSF Fon Kurulu, 1 Ekim 2026 tarihli ve 2026/650 sayılı kararı aldı.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18'inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Destek Yatırım Bankası'nın Destek Finans Faktoring'e ait yüzde 99,99 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

YÖNETİM KURULU VE GENEL MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Kararla birlikte Destek Yatırım Bankası'nda görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Genel Müdür görevden alındı.

Bankanın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okumuş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise İrem Soydan Güler oldu.

Yönetim Kurulu üyeliklerine Dilek Büyük, Anıl Ertanoğlu ve Serdar Karakuş atandı.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Serdar Karakuş'un aynı zamanda Genel Müdürlük görevini yürütmesine karar verildi.

Böylece TMSF'nin ortaklık haklarını kullanmasına ilişkin kararın ardından Destek Yatırım Bankası'nın yönetim kademesi de tamamen yenilenmiş oldu.