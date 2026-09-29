Borsa İstanbul'un en büyük holdinglerinden Koç Holding'i (KCHOL) ve grubun otomotiv şirketlerini yakından ilgilendiren açıklamalar geldi. Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Avrupa Birliği'nin "Made in Europe" düzenlemesinde Türkiye'nin kapsam dışında kalması ihtimaline karşı farklı senaryolar hazırladıklarını belirtirken, Çinli otomotiv şirketleriyle ortaklıkların da bu planların içinde bulunduğunu açıkladı.

Yenigün'ün açıklamaları, Koç Holding'in yanı sıra grubun otomotiv sektöründeki halka açık şirketleri Ford Otosan (FROTO), Tofaş (TOASO) ve TürkTraktör (TTRAK) açısından da yatırımcıların takibine girdi.

"ÇİNLİLER İLE ORTAKLIKLAR DA VAR"

CNBC-e'de Emre Özpirci'nin sunduğu Otoekonomi programında konuşan Yenigün, Avrupa otomotiv sektörünün Çin rekabeti karşısındaki dönüşümünü ve Türkiye'nin bu süreçteki konumunu değerlendirdi.

Avrupa'dan çıkabilecek farklı kararlar için Koç Grubu'nun hazırlık yaptığını belirten Yenigün şu ifadeleri kullandı:

"Made in Europe'a girdiğimiz durum için de, giremediğimiz durum için de planlarımız hazır. Hem de adetler bazında hazır. Bu planların içinde Çinliler ile ortaklıklar da var."

Yenigün ayrıca Türkiye ile Çin arasında devam eden yatırım görüşmelerindeki sorunların kısa süre içerisinde çözülebileceğine ilişkin beklentisini paylaştı.

"Önümüzdeki 1-1,5 ay içinde Türkiye ile Çin arasındaki pürüzlerin çözüleceğine inanıyorum. O çözüldüğü anda işin rengi değişecek."

"AVRUPA, 'BURADA SATIYORSAN BURADA ÜRET' DİYOR"

Çinli üreticilerin Avrupa pazarındaki yükselişine değinen Yenigün, Avrupa Birliği'nin yaklaşımının giderek yerel üretime yöneldiğini belirterek şunları söyledi:

"Avrupa Birliği mantıklı bir çerçeve çizdi ve 'Önümüzdeki dönemde satışların Çinli olması durumunda, bu Çinli araçların burada üretilmesini istiyorum' dedi. Bu kendi başlarına gelerek de olabilir, ortaklık, joint venture kurarak da olabilir."

Çinli şirketlerin batarya, maliyet, teknoloji, kalite ve yazılım konusunda önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Yenigün, ortaklıklardaki en kritik konulardan birinin teknoloji transferi olduğuna işaret ederek "Joint venture yapacaksınız ama Çin tarafı teknolojisini paylaşmak istemiyor" dedi.

TÜRKİYE "MADE İN EUROPE" DIŞINDA KALIRSA NE OLACAK?

Yenigün'e göre Türkiye otomotiv sektörü açısından en büyük risklerden biri, "Made in Europe" tanımının yalnızca Avrupa Birliği sınırlarıyla kısıtlanması.

Türkiye'nin yaklaşık 30 yıldır Avrupa otomotiv üretim ve tedarik zincirinin parçası olduğunu belirten Yenigün, Türkiye'nin sistem dışında bırakılmasının Avrupa'daki üreticilere de zarar vereceğini savundu.

"En büyük tehlike, Avrupa'nın kısıtlı bir bakış açısıyla 'Avrupa'da yap, Avrupa'da sat' tanımını çok dar tutmasıdır. Eğer böyle yaparlarsa Türkiye işin dışında kalır."

Türkiye'de 2 milyon adedin üzerinde kurulu otomotiv üretim kapasitesi bulunduğuna işaret eden Yenigün, olası bir dışlanmanın özellikle tedarik zincirinde sorun yaratabileceğini söyledi.

"AVRUPA BİZİ DIŞARIDA BIRAKIRSA BÜYÜK BİR HATA YAPTIĞINI ANLAYACAK"

Koç Grubu'nun Türkiye'nin "Made in Europe" kapsamına alınması için çalışmalar yürüttüğünü belirten Yenigün, Avrupa'nın Çin karşısında Türkiye, Japonya, İngiltere, Güney Kore ve Kanada gibi ülkeleri de üretim ekosistemine dahil etmesi gerektiğini savundu.

Türkiye'nin kapsam dışında bırakılması halinde farklı ticaret ve vergi politikalarının gündeme gelebileceğini ifade eden Yenigün, "Her şeyin bir çaresi var" dedi.

Yenigün, değerlendirmesini "Avrupa bizi dışarıda bırakırsa büyük bir hata yaptığını anlayacak" sözleriyle tamamladı.

KOÇ HOLDİNG VE OTOMOTİV HİSSELERİ AÇISINDAN NEDEN ÖNEMLİ?

Yenigün'ün açıklamaları henüz belirli bir Çinli şirketle imzalanmış yeni bir ortaklık anlaşmasının duyurulduğu anlamına gelmiyor. Ancak Koç Holding'in olası Çin ortaklıklarını alternatif senaryoları arasına dahil ettiğinin en üst düzeyden açıklanması, grubun otomotiv yatırımlarının geleceği açısından önem taşıyor.

Borsa İstanbul tarafında gelişme öncelikle Koç Holding (KCHOL) ile grubun otomotiv şirketleri Ford Otosan (FROTO), Tofaş (TOASO) ve TürkTraktör (TTRAK) hisselerini ilgilendiriyor. Olası ortaklıkların hangi şirket veya projeler üzerinden yürütüleceğine ilişkin ise henüz somut bir açıklama bulunmuyor.