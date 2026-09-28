Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışından elde ettikleri dövizleri Türk lirasına çevirmelerini teşvik eden destek sisteminde değişikliğe gidiyor. 1 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni uygulamayla döviz almama taahhüdü kaldırılırken, yerine yüzde 10'luk döviz pozisyonu şartı getirilecek. Destekten yararlanabilecek firmaların kapsamı da genişletilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni düzenlemeyle uygulama şartlarının daha esnek ve sade hale getirildiğini belirterek daha fazla firmanın destek mekanizmasından yararlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

DÖVİZ ALMAMA TAAHHÜDÜ KALDIRILIYOR

Yeni dönemin en önemli değişikliklerinden biri firmalardan alınan döviz almama taahhüdünün kaldırılması olacak.

Bunun yerine "döviz pozisyonu" şartı uygulanacak. Destekten yararlanmak isteyen firmaların likit döviz varlıklarının net satış hasılatına veya aktif büyüklüğüne oranı yüzde 10'u aşamayacak.

Firmalar bu oranı, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından hazırlanacak "Döviz Pozisyonu Bildirim Formu" ile belgeleyecek. Söz konusu belge 15 gün boyunca geçerli olacak.

DÖVİZ SATIŞ LİMİTİ DE DEĞİŞİYOR

Firmaların destek kapsamında satabileceği döviz miktarının hesaplanmasında da yeni sisteme geçilecek.

Yıllık döviz satış limiti, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınacak yıllık faaliyet karı ile SGK'dan temin edilecek 12 aylık iş gücü maliyetinin toplamıyla hesaplanan katma değer kadar olabilecek.

Böylece destek miktarı şirketlerin ekonomik faaliyetleri ve yarattıkları katma değerle ilişkilendirilecek.

TEDARİKÇİ FİRMALAR DA DESTEK ALABİLECEK

Düzenlemeyle ihracatı doğrudan gerçekleştirmeyip aracı ihracatçılar üzerinden ürünlerini yurt dışına satan tedarikçi firmaların da destekten doğrudan yararlanmasının önü açılacak.

Aracı ihracatçının tedarikçi adına gerçekleştirdiği döviz satışında TL karşılığı aracı ihracatçıya aktarılabilecek, ancak destek ödemesi doğrudan tedarikçi firmaya yapılabilecek.

Bu işlemlerde tedarikçinin kendi döviz satış limiti, destekten yararlanma limiti ve döviz pozisyonu dikkate alınacak.

BANKALAR YÜZDE 1'E KADAR KOMİSYON ALABİLECEK

Yeni sistemde aracı bankaların görev ve sorumlulukları da artırılacak. Bankalara, firmalardan destek tutarı üzerinden azami yüzde 1 oranında komisyon alma imkanı sağlanacak.

Aynı zamanda bankaların kontrol ve denetim yükümlülükleri artırılarak sistemin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ŞİMŞEK: DAHA FAZLA FİRMAMIZ YARARLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemeyle daha esnek ve sade uygulama şartlarının getirildiğini ve daha fazla firmanın destekten yararlanmasının amaçlandığını belirtti.

Şimşek, ihracata üretim ve tedarik yoluyla katkı sağlayan şirketlerin de sisteme erişiminin kolaylaştırılacağını belirterek reel sektörü destekleyen politikaların sürdürüleceğini ifade etti.

Yeni uygulama 1 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.