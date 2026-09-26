Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, özkaynak yapılarını güçlendirmek, yatırımları finansal açıdan desteklemek ve borçluluk oranlarını dengelemek amacıyla sermaye hamlelerine devam ediyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan son bildirimlerde Alkim Kağıt A.Ş. (ALKA) ve Şeker GYO (SEGYO) öne çıkan iki kritik karara imza attı.

ALKİM KAĞIT’TAN REVİZE: TAHSİSLİ İPTAL, BEDELLİYE GİDİLİYOR

Alkim Kağıt (ALKA), Yönetim Kurulu kararıyla daha önce planlanan tahsisli sermaye artırımı sürecini iptal ettiğini duyurdu.

Şirket, bu strateji değişikliğinin ardından yüzde 37,50 oranında nakit bedelli sermaye artırımı yapma kararı aldığını açıkladı.

Sürecin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi adına Şirket Esas Sözleşmesi’nde gerekli düzenlemeler yapılarak başvuru belgeleri güncellendi.

ŞEKER GYO ÖZKAYNAKLARINI İKİ KATINA ÇIKARIYOR

Bir diğer önemli sermaye hamlesi ise Şeker GYO (SEGYO) tarafında yaşandı. Şirket, finansal yapısını ve özkaynak gücünü pekiştirmek amacıyla mevcut sermayesini yüzde 100 oranında (bedelli) artırma kararı aldığını bildirdi.

PİYASA VE YATIRIMCI AÇISINDAN NE ANLAMA GELİYOR?

Borsa İstanbul'da gerçekleşen bu bedelli sermaye artırımı kararları, şirketlerin rüçhan hakkı kullanım süreçleri ve hisse performansları üzerinde belirleyici olacak.

Alkim Kağıt'ın rota değiştirerek bedelliye yönelmesi ve Şeker GYO'nun yüksek oranlı sermaye artırımı kararı, önümüzdeki günlerde yatırımcıların yakından takip edeceği başlıklar arasında yer alıyor.

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