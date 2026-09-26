25 Eylül tarihi itibarıyla duyurulan karar, başta Volkswagen ve Audi olmak üzere grup bünyesindeki popüler modelleri kapsıyor.

Geri çağırma kararı doğrultusunda 2 milyon 159 bin 54 adet Volkswagen ile 696 bin 547 adet Audi markalı aracın servislere davet edilmesi öngörülüyor. Böylece yalnızca iki marka için etkilenen araç sayısı 2,86 milyona ulaşıyor.

TEHLİKENİN KAYNAĞI: DİREKSİYON BAĞLANTI CIVATASI

Teknik incelemelere göre sorunun, direksiyon sistemini sabitleyen kritik bir bağlantı cıvatasından kaynaklandığı belirtildi. Zamanla parçada oluşabilecek korozyonun (paslanmanın) cıvatanın kırılmasına yol açabileceği tespit edildi.

Cıvatanın kırılması durumunda direksiyon mekanizması ile tekerlekler arasındaki bağlantı zarar görebiliyor.

En kötü senaryoda ise sürücünün direksiyon hâkimiyetini tamamen kaybetme riski bulunuyor.

Şirket yetkilileri, olası kazaların önüne geçmek amacıyla bu adımı attıklarını ve şu ana kadar söz konusu arızadan kaynaklı herhangi bir yaralanma veya hasarlı kaza bildirilmediğini açıkladı.

HANGİ MODELLER VE ÜRETİM YILLARI ETKİLENİYOR?

Geri çağırma kapsamına giren araçların üretim yılları 2013 ile 2024 arasında geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Öne çıkan modeller şu şekilde sıralandı:

• Volkswagen: Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran ve Caddy

• Audi: Q3

• Seat & Skoda: Aynı altyapıyı paylaşan Seat Ateca ve Tarraco modellerinden yaklaşık 224 bin aracın da sürece dahil olduğu bildiriliyor.

Seat ve Skoda modellerinin de eklenmesiyle gruptaki toplam etkilenen araç sayısı 2,86 milyonun üzerine çıkıyor.

ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPACAK? TÜRKİYE’DEKİ DURUM NASIL?

Geri çağırma sürecinde yetkili servisler riskli araçların direksiyon sistemini detaylı kontrolden geçirecek ve gerekli görülen durumlarda sorunlu parçalar ücretsiz olarak değiştirilecek.

Türkiye pazarında da yoğun talep gören Golf, Tiguan, Caddy ve Audi Q3 gibi modellerin küresel çaptaki bu karardan etkilenip etkilenmediği yetkili distribütörlerin yapacağı resmi açıklamalarla netleşecek.

Araç sahiplerinin, araçlarının şasi numaraları (VIN) üzerinden markaların resmi iletişim kanalları veya yetkili servisleri aracılığıyla sorgulama yapmaları öneriliyor.