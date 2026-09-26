Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemleri mercek altına aldı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre OZATD hisselerindeki işlemler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi (Piyasa Dolandırıcılığı / Manipülasyon) kapsamında değerlendirildi.

Suç duyurusunda bulunulan 11 kişilik listede şu isimler yer aldı:

• İbrahim Bekçi

• Ethem Umut Beytorun (Tera Portföy Yön. Bşk. Vekili ve Genel Müdür)

• Erdin Özel

• Haldun Saffet İnal

• Bülent Uygun (Tera Portföy Yön. Kurulu Üyesi / Event Medya CEO)

• Emre Tezmen (Tera Yatırım Teknoloji Holding Yön. Kurulu Başkanı)

• Emir Münir Sarpyener

• Kadir Boy

• Kerem Alkin

• Gül Ayşe Çolak

• Abdülkadir Özkan

2 YIL SÜREYLE İŞLEM YASAĞI GETİRİLDİ

Kurul, piyasa düzenini ve yatırımcı haklarını korumak amacıyla mezkur 11 şahsın yanı sıra Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında da 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirdi.

Söz konusu yaptırım kararı, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101. maddesi ve Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1) hükümleri doğrultusunda uygulamaya konuldu.

5 YÖNETİCİNİN SERMAYE PİYASASI LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ

SPK, usulsüz işlemlere karıştığı tespit edilen 11 isim arasından finans sektöründe profesyonel olarak faaliyet gösteren 5 kişinin sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının, 2 yıllık işlem yasağı süresince iptal edilmesini kararlaştırdı.

Lisansı İptal Edilen İsimler:

• İbrahim Bekçi

• Ethem Umut Beytorun

• Bülent Uygun

• Emir Münir Sarpyener

• Gül Ayşe Çolak

Karar, sermaye piyasalarında şeffaflık ve güvenliğin sağlanması adına son dönemin en kapsamlı idari ve hukuki yaptırımlarından biri olarak öne çıktı.