Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda takas yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen üyeler nedeniyle oluşan pozisyon açıklarını kapatmak üzere İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) harekete geçti.

14 HİSSEDE TEMERRÜT ALIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Takasbank nezdinde teslim edilmeyen hisse yükümlülüklerinden doğan açığı kapatmak amacıyla alım yapılacak 14 hisse senedi şunlar oldu:

• MEGMT, BUCIM, SMRTG, BSOKE, GLRMK, TATEN, KBORU, DMLKT, KTLEV, ICUGS, UNLU, ASGYO, ZGYO ve GRTHO.

Söz konusu hisselerde fiziki alım işlemleri için satış yönlü emirlerin ilgili piyasa sıralarına girilebileceği ve takas işlemlerinin 25 Eylül 2026 Cuma (bugün) itibarıyla tamamlanacağı bildirildi.

BORSA DEVLERİNDE TEMERRÜT SATIŞI: TUPRS, AKBNK VE TCELL

Günün diğer dikkat çeken bildiriminde ise Borsa İstanbul’un lokomotif hisselerinde nakit veya kıymet yükümlülüğü açığını kapatmak üzere temerrüt satışı yapılacağı ilan edildi.

• TÜPRAŞ (TUPRS)

• Akbank (AKBNK)

• Turkcell (TCELL)

Bu üç hisse senedindeki temerrüt satışı işlemlerine karşı yatırımcıların alış emirlerini ilgili işlem sıralarına iletebilecekleri, takasın yine 25 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleşeceği kaydedildi.

2 İŞ GÜNÜ İÇİNDE TEMİN EDİLEMEZSE "NAKDİ UZLAŞI" DEVREYE GİRECEK

Takasbank, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü’nün 65. maddesine dikkat çekerek piyasa katılımcılarını bilgilendirdi.

Buna göre:

• Fiziki Teslimat Önceliği: Temerrüde konu olan kıymetin takip eden 2 iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi durumunda, alacaklı üyeye teslim edilemeyen hisse miktarının bedeli doğrudan nakit olarak ödenecek.

• Alacaklı Değişimi Uyarısı: Süreç içerisinde yapılan netleştirme işlemleri sebebiyle, temerrüdün oluştuğu günkü alacaklı üye ile nakdi ödeme günündeki alacaklı üye arasında farklılık yaşanabileceği hatırlatıldı.

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