Sürece aracılık eden Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., konuya ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre Tera Yatırım Holding, zorunlu pay alım teklifi takviminin yeniden düzenlenmesi ve teklif fiyatının güncellenmesi talebiyle 17 Eylül 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunmuştu.

Ancak SPK, holdingin takvim ve fiyat revizyonuna yönelik taleplerini uygun bulmadı.

"MEVCUT KOŞULLARDA SÜRDÜRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Kurulun ret kararının ardından durumu yeniden değerlendiren Tera Yatırım Holding yönetimi, mevcut piyasa şartları ve süreçteki gelişmeleri dikkate alarak zorunlu pay alım teklifi sürecini resmen sonlandırdı.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu başvuruya ilişkin olarak Kurul tarafından alınan karar kapsamında, zorunlu pay alım teklifi takviminin yeniden belirlenmesine ve pay alım teklifi fiyatının yeniden değerlendirilmesine yönelik talepler uygun bulunmamıştır. Tera Yatırım Holding A.Ş. tarafından, Kurul kararı ile mevcut piyasa koşulları ve sürece ilişkin gelişmeler birlikte değerlendirilmiş; zorunlu pay alım teklifi sürecinin mevcut koşullar altında sürdürülmesinin mümkün olmadığı değerlendirilerek, söz konusu sürecin sonlandırılmasına karar verilmiştir."

Şirket yetkilileri, konuya ilişkin yaşanacak yeni gelişmelerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.

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