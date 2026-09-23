Derecelendirme kuruluşu, TERA’nın kredi notlarının "izleme" kapsamında süresiz olarak askıya alındığını ve yeni bir bildiriye kadar geçerliliğini yitirdiğini açıkladı.

KAP açıklamasında, Portföy Yönetim Şirketleri (PYŞ) sektöründe Eylül 2026 itibarıyla patlak veren ve halen devam eden manipülasyon krizine ilişkin TERA'dan bilgi ve belge talep edildiği hatırlatıldı.

Ancak aranan bilgi ve açıklamaların sunulmaması gerekçesiyle şirketin notları ilk olarak 18 Eylül 2026 tarihinde bir haftalık geçici süreyle askıya alınmıştı.

Aradan geçen sürede talep edilen belgelerin sağlanmayacağının netleştiği belirtilen açıklamada, kararın derinleşme nedenlerine yer verildi.

SORUŞTURMA, TEDBİRLER VE LİKİDİTE SIKIŞIKLIĞI VURGUSU

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve adli makamlarca Tera Yatırım'ın da dahil olduğu gruba ait şirketler ve yöneticiler hakkında yürütülen soruşturmaların kamuoyuna yansıdığı ifade edildi. Süreç kapsamında:

• Şirket ve yöneticilere ait para ve mal varlıklarına tedbir kararları konulduğu,

• Yönetici kademesinde gözaltı ile tutuklamaların yaşandığı,

• Meseleye MASAK incelemesinin dahil olduğu aktarıldı.

Yansıyan tüm bu hukuki ve finansal gelişmeler neticesinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin likidite sıkışıklığının ciddi oranda tırmandığı, borç ödeme kapasitesinin zayıfladığı ve operasyonel faaliyetlerinin sınırlandığı kayıtlara geçti.

Derecelendirme kuruluşu, mevcut tablonun ışığında notların izleme sürecinde tutularak süresiz askıya alınmasına hükmetti. Detaylı bilgilerin kurumun resmi web sitesi üzerinden incelenebileceği bildirildi.

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