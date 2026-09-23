Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT) Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Dönmez, şirket hisselerinde gerçekleştirdiği pay alımlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İki işlem gününde yapılan alımların toplam bedeli 16 milyon 966 bin 941 TL'ye ulaştı.

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT) Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Dönmez, şirket hisselerinde gerçekleştirdiği pay alımlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İki işlem gününde yapılan alımların toplam bedeli 16 milyon 966 bin 941 TL'ye ulaştı.

Nurullah Dönmez tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket hisselerinde 21 ve 22 Eylül 2026 tarihlerinde pay alımı gerçekleştirildi.

İLK İŞLEMDE 492 BİN LOT ALDI

Dönmez, 21 Eylül'de SSAAT paylarında 25,443-26,80 TL fiyat aralığından toplam 492 bin TL nominal tutarlı pay satın aldı.

Bu işlemin toplam bedeli 12 milyon 865 bin 457,04 TL olarak gerçekleşti.

Söz konusu alım tek başına mevzuatta belirlenen parasal açıklama eşiğinin altında kaldığı için o tarihte açıklama yükümlülüğü doğmadı.

BİR GÜN SONRA 138 BİN LOT DAHA ALDI

22 Eylül'de ise SSAAT hisselerinde 29,04-30,04 TL fiyat aralığından 138 bin TL nominal tutarlı ilave pay alımı gerçekleştirildi.

İkinci işlemin toplam bedeli 4 milyon 101 bin 484,40 TL oldu.

Böylece iki günde alınan payların toplam nominal tutarı 630 bin TL'ye, işlemlerin toplam bedeli ise 16 milyon 966 bin 941,44 TL'ye ulaştı.

İkinci alımla birlikte parasal açıklama eşiğinin aşılması nedeniyle 21 Eylül'deki işlem de KAP bildirimine dahil edildi.

ŞİRKETTEKİ PAYI YÜZDE 36,95'E ÇIKTI

Gerçekleştirilen alımların ardından Nurullah Dönmez'in Saat ve Saat sermayesindeki pay oranı 22 Eylül itibarıyla yüzde 36,95'e ulaştı.

Dönmez'in şirketteki oy haklarının oranı ise yüzde 38,51 seviyesine yükseldi.