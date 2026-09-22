Borsa İstanbul’da yeni halka arz edilen şirketlerin performansını ölçen halka arz endeksindeki toplam yaklaşık 60 hissenin getiri dağılımı incelendiğinde, ağırlıkların sadece birkaç hissede yoğunlaştığı görülüyor.

Endekste en yüksek ağırlığa sahip DSTKF (yüzde 18) ve OZATD (yüzde 18) payları, toplam endeks performansını tek başlarına domine ediyor. Bu iki hisseyi sırasıyla KARCL (yüzde 7), BIGEN (yüzde 5) ve GLRMK (yüzde 4) takip ederken, geriye kalan şirketlerin ağırlıkları yüzde 2 ve altında kalıyor.

HALKA ARZ FİYATINDAN BU YANA EN ÇOK KAZANDIRANLAR

21 Eylül kapanış verilerine göre endeksteki hisselerin yaklaşık yarısı halka arz fiyatının üzerinde işlem görürken, bazı hisseler rekor getiriler kaydetti:

• DSTKF: Halka arz fiyatından bu yana yüzde 3.702 getiri ile zirvede yer alıyor. 21 Eylül’ü 1.786 TL seviyesinden kapatan hissenin piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı 40,18, özsermayesi ise 14,817 milyar TL seviyesinde.

• OZATD: Yüzde 3.014 getiri ile ikinci sırada. 3.270 TL kapanış fiyatına sahip şirketin PD/DD oranı 51,66, özsermayesi ise 4,516 milyar TL.

DSTKF ve OZATD payları, fon soruşturması kapsamında geçen hafta başlattıkları taban hareketlerini sürdürüyor.

Yaklaşık 30 hisse halka arz fiyatının üzerinde yüzde 7 ila yüzde 3.702 arasında getiri sağlarken, yüksek getiri sağlayan hisselerde çarpanların da oldukça yüksek seviyelere tırmandığı göze çarpıyor.

YATIRIMCISINA EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Endeksin diğer tarafında ise halka arz fiyatından bu yana yüzde 1 ila yüzde 60 arasında kayıp yaşatan şirketler sıralanıyor:

• BALSU: Halka arz fiyatına göre yüzde 60 kayıpla en çok gerileyen hisse oldu. 6,88 TL seviyesinden kapanan hissenin PD/DD oranı 1,27, özsermayesi ise 6,019 milyar TL.

• AAGYO: Yüzde 59 kayıpla ikinci sırada yer aldı. Şirketin PD/DD oranı 0,36 gibi oldukça düşük bir seviyede bulunurken, özsermayesi 16,591 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

ÇARPAN AYRIŞMASI VE YATIRIMCILAR İÇİN DEĞERLEME UYARISI

Endekste yer alan şirketlerin değerleme çarpanları da büyük farklılıklar gösteriyor:

• 5 hisse 10’un üzerinde PD/DD oranıyla işlem görüyor.

• 20 hisse 2 ile 10 arasında PD/DD oranına sahip.

• 18 hissenin PD/DD oranı ise 1’in altında seyrediyor.

Uzmanlar, PD/DD oranının 1’in altında olmasının tek başına bir "fırsat" veya "ucuzluk" anlamına gelmediğini; aynı şekilde geçmişte rekor prim yapan hisselerin de gelecekte benzer performansı garanti etmediğini vurguluyor.

Yatırımcıların borçluluk, kârlılık, nakit akışı ve büyüme beklentilerini bir bütün olarak analiz etmesi gerektiği ifade ediliyor.

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