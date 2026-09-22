Gazeteci Bahadır Özgür'ün aktardığı verilere göre Tezmen ailesinin İngiltere’deki şirketine 2025 yılında 51,6 milyon sterlin (yaklaşık 3,8 milyar TL) tutarında devasa bir nakit girişi sağlandığı tespit edildi.

UZUN SÜRE DURGUN KALAN BİLANÇO 1 YILDA PATLAMA YAPTI

Özgür’ün finansal kayıtlar ve şirket bilançoları üzerinden yaptığı incelemeye göre baba-oğul Tezmenler 2011 yılında Londra merkezli olarak Tera Europe Limited unvanıyla bir forex şirketi kurdu.

Unvanı 2024 yılında Gildencrest Capital olarak değiştirilen şirketin bilançosunda uzun yıllar boyunca kayda değer bir finansal hareketlilik yaşanmadı. Ancak 2025 yılına gelindiğinde şirketin finansal yapısında olağan dışı bir değişim gerçekleşti:

• Nakit Varlıklar: Şirketin kasasındaki nakit varlık 6,8 milyon sterlinden 58 milyon sterline tırmandı.

• Borç ve Yükümlülükler: Şirketin finansal yükümlülükleri aynı zaman diliminde 5,5 milyon sterlinden 51,6 milyon sterline çıkarak tam 10 katına ulaştı.

Bilançoda dikkat çeken bu yüksek artışın, yeni dış borçlanmalar veya grup şirketleri arası kredi transferleri sayesinde sağlandığı değerlendiriliyor.

"LOAN-BACK" ŞÜPHESİ

Bilançosu yıllarca durgun seyreden bir şirketin sadece bir yıl içinde yakaladığı bu olağanüstü nakit büyümesi, soruşturma makamlarının radarında.

Finansal suçlar uzmanları, yurt dışındaki bu tabloyu yaygın bir aklama yöntemi olan "Loan-Back" (kendi parasını borç gösterme) mekanizmasına benzetiyor.

Söz konusu yöntemde, kaynağı belirsiz veya kayıt dışı varlıklar offshore bölgeler ya da yabancı ülkeler üzerinden sanki üçüncü bir şahıstan alınan borç veya grup şirketi kredisiymiş gibi sisteme dahil ediliyor.

Böylece para, finansal kurumlarda yasal bir nakit girdisi şeklinde dolaşıma sokuluyor.

GÖZLER MASAK VE SAVCILIĞIN ŞİRKETLER ARASI İNCELEMESİNDE

Türkiye tarihinin en büyük sermaye piyasası skandallarından biri olarak nitelendirilen fon soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) incelemelerini sürdürüyor.

Şüphelilerin bireysel banka hesaplarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı şirketler arasındaki para trafiği mercek altına alınırken, Londra'da gerçekleşen bu 51,6 milyon sterlinlik transferin fon kaynaklarıyla bağı olup olmadığı detaylı raporların ardından netlik kazanacak.