İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19 Ağustos 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gönderdiği "gizli" ibareli ilk müzekkere, borsada yaşanan krizin perde arkasını gün yüzüne çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma dosyasında, dijital takip sonucu Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerde 100 kata varan anormal fiyat artışları tespit edildi.

Müzekkerede, söz konusu yapay fiyat hareketlerinin belirli portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları üzerinden organize edilmiş olabileceği iddiası yer aldı.

MANİPÜLASYON ÇARKI NASIL İŞLETİLDİ?

Savcılık yazısında, sermaye piyasalarında kurulan ve haksız kazanç sağlayan döngünün detaylarına dikkat çekildi:

• Toplama Aşaması: İnceleme altındaki şirketlerin hisseleri önceden belirli fonlar aracılığıyla piyasadan toplandı.

• Kişisel ve Fon Alım Katlaması: Fon sahipleri veya ilişkilendirilen kişilerin bu hisselerde bireysel alımlar yaparak suni bir talep ve fiyat artışı yarattığı belirlendi.

• Fonlara Devir ve Değer Şişirme: Fiyatı yükseltilen hisseler daha sonra yatırım fonlarına devredildi. Böylece hem hisselerin piyasa fiyatı hem de bu hisseleri portföyünde tutan fonların kat katılma payı değerleri şişirildi.

• Mali Göstergelerle Uçurum: Şirketlerin sermayesi, öz sermayesi, kârlılığı ve piyasa değerleri karşılaştırıldığında, oluşan borsa fiyatı ile finansal gerçeklik arasında "uçurum" bulunduğu vurgulandı.

BAŞSAVCILIK SPK’DAN 3 TEMEL İNCELEME İSTEDİ

Savcılık, 5901 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen "piyasa dolandırıcılığı" suçu kapsamında SPK’dan şu 3 hususu acilen talep etti:

• Süratle Bilgilendirme: Söz konusu şirket ve fonlar hakkında SPK nezdinde halihazırda yürütülen bir inceleme olup olmadığının bildirilmesi.

• Manipülasyon Araştırması: Bir inceleme yoksa, şirketlerin reel mali tabloları ile borsa fiyatları arasındaki devasa farklar dikkate alınarak detaylı bir manipülasyon incelemesi başlatılması.

• Evrak/Bilgi Paylaşımı: İhtiyaç duyulması halinde soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelerin adli makamlardan talep edilmesi.

SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ VE OPERASYONEL BİLANÇO

Müzekkerenin son bölümünde, Türkiye finansal sisteminin güvenliği, piyasaların şeffaflığı ve yatırımcıların korunması adına sürecin kesin bir gizlilik içinde yürütülmesi istendi.

19 Ağustos’taki bu ilk yazışmanın ardından genişletilen soruşturmada 21 Eylül 2026 itibarıyla tablo derinleşti:

• 25 Şüpheliye Operasyon: 15 kişi gözaltına alınırken 10 kişi hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.

• Tutuklama ve Tedbirler: Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yöneticisi ve diğer şüphelilerin bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 51 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

• Mal Varlığı Dondurma: Soruşturmayla bağlantılı 9 şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri kilitlendi.

• SPK Yaptırımları: 7 portföy yönetim şirketinin fon alım-satımı durduruldu, 130 yatırım fonu tasfiyeye alındı ve 38 kişi hakkında işlem yasağı getirildi.

Kaynak: Ekonomim

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