Vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda başlatılan kampanya kapsamında, borç bakiyesini kapatan konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 indirim uygulanacak.

Yaklaşık 228 bin hak sahibini yakından ilgilendiren dev kampanyaya başvurular 22 Eylül Salı günü itibarıyla başlıyor.

İndirimden yararlanmak isteyen alıcılar, 19 Ekim tarihine kadar gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları ilgili bankalara başvuruda bulunabilecek.

Vatandaşlar, güncel borç bakiyelerini de yine bu tarihler arasında aynı banka şubelerinden öğrenebilecek.

ESNEK ÖDEME: KISMİ BORÇ KAPATMAYA DA YÜZDE 25 İNDİRİM

Kampanya sadece borcunun tamamını ödeyebilenlere değil, kısmi ödeme yapmak isteyenlere de kolaylık sağlıyor.

Borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak olan vatandaşlar, toplam borçlarının en az yüzde 25'ini peşin ödedikleri takdirde, yaptıkları bu ödeme tutarı üzerinden de yüzde 25 indirim imkanından faydalanabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin belirli kriterleri taşıması gerekiyor:

• Taksit Başlangıç Tarihi: Geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları kampanyaya dâhil olabilecek.

• Geriye Dönük Borç Olmamalı: Başvuru tarihi itibarıyla, içinde bulunulan aya ait taksitin ödenmiş olması, geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak.

• Kalan Taksit Sınırı: Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan gayrimenkul alıcıları bu kampanyadan yararlanamayacak.

TAPU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE KREDİ İMKANI

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan vatandaşlar tapularını teslim alabilecek. Bankaya başvuru sırasında alıcıların yanında bulundurması gereken belgeler şunlar:

İlgili belediyeden alınacak Emlak Beyan Değeri Belgesi Geçerli DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Poliçesi

Ayrıca vatandaşlar, kapatmak istedikleri borç bakiyesi için sözleşme imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

19 Ekim tarihindeki başvuru süresinin sona ermesinin ardından yapılacak ödemelerde yüzde 25’lik indirim hakkı geçerliliğini yitirecek.