Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Alihan Kuriş suç örgütü" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Halk TV'de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda Armine'nin sahibi iş insanı Mehmet Dursun da gözaltına alındı.

ARMİNE'YE KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturmanın ilk aşaması 13 Ağustos'ta başlamış, Alihan Kuriş ve çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında bazı şirketlere yönelik kayyum kararları da alınırken, Armine'nin de kayyum atanan şirketler arasında yer aldığı bildirilmişti.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet iddiaları araştırılıyor.

SORUŞTURMADA YENİ DALGALAR DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında ağustos ayından bu yana farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirilirken, şüphelilerin mali ve ticari bağlantıları ile şirketler üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen işlemler inceleniyor.

Anadolu Ajansı'nın daha önce aktardığı bilgilere göre Başsavcılık, örgütün faaliyetleri, mali yapılanması, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları ile bağlantılı kişi ve kuruluşların belirlenmesine yönelik soruşturmayı sürdürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise daha önce yaptığı açıklamada soruşturmanın herhangi bir dini grup veya cemaate yönelik olmadığını, mali yapılanmaya ilişkin yürütüldüğünü belirtmişti.