Para piyasası fonlarında son dönemde yaşanan çıkışlar ve fon tasfiyeleri gündemdeki yerini korurken, Goldman Sachs yatırımcıların paralarını hangi tarafa taşıdığına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı.

Kuruluşun raporuna göre, mevduat faizlerinde gerileme yaşanmasına rağmen TL mevduatlarda güçlü bir artış görüldü.

TL MEVDUATA BİR HAFTADA 12 MİLYAR DOLAR YATIRILDI

Goldman Sachs, 15 Eylül itibarıyla TL mevduatların önceki haftaya kıyasla 12 milyar dolar arttığını hesapladı.

Böylece eylül ayında TL mevduatlardaki toplam artış yaklaşık 20 milyar dolara ulaştı.

Banka, bu görünümün para piyasalarından çıkan fonların TL mevduatlara yöneldiğine işaret ettiğini belirtti.

Bu değerlendirme, son günlerde fonlardan yaşanan çıkışların ardından yatırımcıların paralarını hangi yatırım aracına taşıdığına yönelik tartışmalara da yeni bir veri ekledi.

PARA PİYASASI FONLARINDAN 1,8 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Goldman Sachs'ın verilerine göre 11 Eylül ile sona eren haftada para piyasası fonlarından yaklaşık 1,8 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti.

Eylül ayının ilk iki haftasındaki toplam gerileme ise yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki döviz ve altın mevduatlarında değerleme etkilerinden arındırılmış olarak yaklaşık 1'er milyar dolarlık artış görüldü.

MEVDUAT FAİZİ GERİLESE DE PARA GİRİŞİ SÜRDÜ

Raporda dikkat çeken bir başka detay ise mevduat faizlerindeki gerilemeye rağmen TL mevduata yönelimin devam etmesi oldu.

11 Eylül ile biten haftada TL mevduat faizleri 0,5 puan azalarak yıllık yüzde 43,9 seviyesine geriledi.

Buna karşılık TL mevduatlardaki güçlü artış sürdü. Goldman Sachs bu tabloyu, para piyasası fonlarından çıkan yatırımcıların bir bölümünün daha düşük faiz ortamına rağmen TL mevduatı tercih ettiği şeklinde değerlendirdi.

TCMB REZERVLERİNDE 9 MİLYAR DOLARLIK AZALIŞ

Goldman Sachs raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin hesaplamalara da yer verdi.

Buna göre TCMB'nin brüt rezervleri 17 Eylül itibarıyla bir haftada yaklaşık 9 milyar dolar azalarak 180 milyar dolara geriledi.

Altın fiyatlarındaki değerleme etkisi dışarıda bırakıldığında rezervlerdeki azalışın yaklaşık 7 milyar dolar olduğu hesaplandı.

BANKACILIK SİSTEMİNDE LİKİDİTE FAZLASI DEVAM EDİYOR

Goldman Sachs, para piyasası fonlarındaki oynaklığın ardından bankacılık sistemindeki likidite görünümünü de değerlendirdi.

TCMB'nin bankalara sağladığı toplam fonlamanın 17 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 38 milyar TL artarak eksi 948 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Kuruluş, söz konusu görünümün bankacılık sisteminde yüksek likidite fazlasının devam ettiğine işaret ettiğini kaydetti.

Son veriler, fon piyasasında yaşanan hareketliliğin yalnızca fon yatırımcılarını değil, TL mevduatların büyüklüğünü ve bankacılık sistemindeki likidite dağılımını da etkilediğini ortaya koydu.