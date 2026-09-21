Geçici mühlet süresi dolan firma ve bünyesindeki şirketler hakkında mahkeme tarafından 1 yıllık kesin konkordato mühleti verilmesine karar verildi.

1975 yılında kurulan, Türkiye'de Karadeniz bölgesinden Yunanistan'a kadar geniş bir hatta otobüs seferleri düzenleyen Kale Seyahat, bir süredir mali zorluklarla mücadele ediyordu.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada; Kale Seyahat ile birlikte grup bünyesindeki 6 şirket ve bir gerçek kişi için daha önce sağlanan geçici koruma, bir yıllık kesin mühlete dönüştürüldü.

KESİN MÜHLET KARARI VERİLEN ŞİRKET VE İSİMLER

Mahkemenin bir yıllık kesin mühlet kararı kapsadığı şirketler ve kişiler şunlar oldu:

• Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi

• Kale Express Seyahat Limited Şirketi

• Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi

• Çelebiler Turizm Otomotiv ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

• Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

• Cemal Alirıza Çelebi

KRİTİK DURUŞMA TARİHİ: 15 ARALIK 2026

Şirketlerin finansal yapısını iyileştirmesi ve borçlarını yapılandırabilmesi amacıyla verilen kesin mühlet sürecinin ardından nihai tablo netleşecek.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato projesinin tasdik edilip edilmeyeceğine ilişkin nihai kararın verileceği duruşma tarihini 15 Aralık 2026 (Saat 15:50) olarak belirledi. Mahkemenin yapacağı detaylı incelemelerin ardından 51 yıllık firmaya ilişkin son karar açıklanacak.