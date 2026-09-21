Cuma gününü yüzde 1,67’lik düşüşle 13.284,42 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 21 Eylül Pazartesi sabahına da yüzde 0,87 oranında azalışla 13.168,54 puandan girdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre saat 10:08:20 itibarıyla BIST 100 endeksindeki geri çekilmenin yüzde 2’lik kritik eşiği aşması nedeniyle Pay Piyasası’nda açığa satış yapılabilen paylarda gün sonuna kadar "yukarı adım kuralı" uygulanması kararlaştırıldı.

Kararla birlikte, açığa satış işlemleri yalnızca ilgili payın en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan yapılabilecek.

SEKTÖRLERDE SON DURUM: HOLDİNGLER DÜŞÜŞTE, ULAŞTIRMA TUTUNUYOR

Günün ilk fiyatlamalarında sektör bazlı ayrışmalar dikkat çekti:

• Holdingler ve Bankacılık: Holding endeksi yüzde 2,62'lik sert kayıpla düşüşe öncülük ederken, bankacılık endeksi yüzde 0,09 oranında daha sınırlı bir gerileme kaydetti.

• Günün En Çok Kaybettireni: Finansal kiralama ve faktoring sektörü, yüzde 9,40’lık kayıpla günün en fazla değer kaybeden alanı oldu.

• Pozitif Ayrışan: Sektörler arasında prim yapmayı başaran nadir alanlardan biri yüzde 0,21 yükselişle ulaştırma sektörü oldu.

KÜRESEL PİYASALAR NEW YORK GÖRÜŞMELERİYLE POZİTİF

Yurt içi piyasadaki baskının aksine, küresel borsalar haftaya daha iyimser bir havayla başladı.

New York'ta gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamındaki diplomatik temaslar ve liderler düzeyindeki görüşmeler, küresel risk iştahını destekleyen temel faktör olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da temaslarda bulunmak üzere New York'a gitti.

SPK'DAN FON TASFİYELERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da fon süreçlerine yönelik önemli bir adım attı. 17 Eylül’de duyurulan kararlar doğrultusunda fon tasfiye usul ve esasları güncellendi.

Piyasa koşulları ve portföy yapıları göz önüne alınarak, tasfiye sürecindeki fonlar için daha önce azami 3 ay olarak uygulanan süre 6 aya çıkartıldı.

TEKNİK SEVİYELER VE GÜNDEM

Analistler, bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinin izleneceğini, yurt dışında ise veri akışının sakin olduğunu belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde öne çıkan seviyeler:

• Destek Seviyeleri: 13.000 ve 12.900 puan

• Direnç Seviyeleri: 13.300 ve 13.400 puan

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 247.9 3.584.704.014,45 % -0.04 11:07 THYAO 284.5 3.498.240.869,25 % -0.35 11:07 TUPRS 406.25 3.106.290.410,00 % -2.64 11:07 AKBNK 70.2 2.771.295.878,85 % -0.71 11:07 ASELS 367.75 2.569.540.665,75 % -1.34 11:07 Tüm Hisseler

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