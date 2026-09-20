Aracı kurumların Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik hedef fiyat güncellemeleri geçen hafta devam etti. 14-18 Eylül tarihleri arasında yayımlanan raporlarda bankacılık, perakende, holding, enerji, sanayi ve gıda şirketleri için yeni hedef fiyatlar belirlendi.

Tabloda en yoğun rapor trafiği Mavi Giyim'de (MAVI) yaşandı. MAVI için farklı kurumlardan gelen hedef fiyatlar 52 TL ile 68 TL arasında değişirken, hesaplanan potansiyel getiriler yüzde 48'in üzerinde gerçekleşti.

TABGD İÇİN YÜZDE 76'YI AŞAN POTANSİYEL

18 Eylül'de TAB Gıda (TABGD) için rapor yayımlayan Gedik Yatırım, hisse için 405,60 TL hedef fiyat belirledi ve "Endeks Üstü" tavsiyesini korudu. 230 TL'lik son fiyat üzerinden hesaplanan potansiyel getiri yüzde 76,35 oldu.

MAVI İÇİN 10 FARKLI HEDEF FİYAT

MAVI, haftanın en fazla kurum raporu gelen hissesi oldu. Tacirler Yatırım 60,80 TL, Yapı Kredi Yatırım 60 TL, Halk Yatırım 55,50 TL, Deniz Yatırım 61,25 TL, Ak Yatırım 68 TL, İş Yatırım 67 TL, Alnus Yatırım 54,80 TL, Gedik Yatırım 60 TL, Kuveyt Türk Yatırım 52 TL ve Ünlü Menkul 65 TL hedef fiyat açıkladı.

MAVI için en yüksek hedef fiyat 68 TL ile Ak Yatırım'dan gelirken, bu rakam mevcut fiyat üzerinden yaklaşık yüzde 94,40 yükseliş potansiyeline işaret etti.

ASTOR İÇİN HEDEF FİYAT 431 TL

Ünlü Menkul, Astor Enerji (ASTOR) için "AL" tavsiyesiyle 431 TL hedef fiyat belirledi. 248 TL'lik son fiyat üzerinden hesaplanan potansiyel getiri yüzde 73,79 oldu.

Ünlü'nün yayımladığı raporda ayrıca ULKER, AEFES, CCOLA, SOKM, MGROS, EBEBK, TOASO, TRMET, TURSG, KCHOL, YKBNK, BIMAS, AKBNK, SAHOL ve MPARK için de "AL" tavsiyesi verildi.

SAHOL VE ULKER'DE YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE POTANSİYEL

Ünlü Menkul, Sabancı Holding (SAHOL) için 155,80 TL hedef fiyat açıkladı. Hissenin 88,05 TL'lik fiyatına göre potansiyel yüzde 76,94 olarak hesaplandı.

Ülker (ULKER) için ise 156 TL hedef fiyat ve yüzde 78,29 potansiyel getiri öngörüldü.

GEÇEN HAFTA HEDEF FİYAT AÇIKLANAN HİSSELERİN LİSTESİ

Hisse Kurum Tavsiye Hedef fiyat Son fiyat Potansiyel TABGD Gedik Endeks Üstü 405,60 TL 230,00 TL %76,35 VAKBN TEB Yatırım Endekse Paralel 37,00 TL 33,10 TL %11,78 ISCTR TEB Yatırım Endekse Paralel 16,00 TL 13,26 TL %20,66 YKBNK TEB Yatırım Endekse Paralel 42,00 TL 36,24 TL %15,89 MAVI Tacirler AL 60,80 TL 34,98 TL %73,81 MAVI Yapı Kredi AL 60,00 TL 34,98 TL %71,53 MAVI Halk Yatırım AL 55,50 TL 34,98 TL %58,66 MAVI Deniz Yatırım AL 61,25 TL 34,98 TL %75,10 MAVI Ak Yatırım Endeks Üstü 68,00 TL 34,98 TL %94,40 MAVI İş Yatırım AL 67,00 TL 34,98 TL %91,54 BIMAS Kuveyt Türk Yatırım AL 558,00 TL 419,75 TL %32,94 MAVI Alnus Yatırım AL 54,80 TL 34,98 TL %56,66 MAVI Gedik Endeks Üstü 60,00 TL 34,98 TL %71,53 MAVI Kuveyt Türk Yatırım AL 52,00 TL 34,98 TL %48,66 ASELS İnfo Yatırım - 510,00 TL 372,75 TL %36,82 HALKB Yapı Kredi Tut 49,00 TL 46,52 TL %5,33 ULKER Ünlü AL 156,00 TL 87,50 TL %78,29 AEFES Ünlü AL 30,00 TL 18,79 TL %59,66 CCOLA Ünlü AL 118,00 TL 80,00 TL %47,50 MAVI Ünlü AL 65,00 TL 34,98 TL %85,82 SOKM Ünlü AL 84,00 TL 58,80 TL %42,86 MGROS Ünlü AL 816,00 TL 525,00 TL %55,43 EBEBK Ünlü AL 124,00 TL 80,55 TL %53,94 TOASO Ünlü AL 421,00 TL 284,50 TL %47,98 TRMET Ünlü AL 282,20 TL 130,50 TL %116,25 TURSG Ünlü AL 10,00 TL 6,14 TL %62,87 KCHOL Ünlü AL 319,00 TL 214,70 TL %48,58 ASTOR Ünlü AL 431,00 TL 248,00 TL %73,79 YKBNK Ünlü AL 54,00 TL 36,24 TL %49,01 BIMAS Ünlü AL 613,00 TL 419,75 TL %46,04 AKBNK Ünlü AL 103,60 TL 70,70 TL %46,53 SAHOL Ünlü AL 155,80 TL 88,05 TL %76,94 MPARK Ünlü AL 705,00 TL 436,75 TL %61,42 EKGYO Kuveyt Türk Yatırım AL 31,00 TL 19,01 TL %63,07 HALKB Ak Yatırım Endekse Paralel 42,00 TL 46,52 TL %-9,72 ENERY PhillipCapital AL 20,00 TL 12,85 TL %55,64 AHGAZ PhillipCapital AL 65,00 TL 41,76 TL %55,65 AKCNS İş Yatırım AL 302,00 TL 201,50 TL %49,88 LKMNH Kuveyt Türk Yatırım AL 21,00 TL 12,48 TL %68,27

EN YÜKSEK POTANSİYEL HANGİ HİSSELERDE?

Tablodaki fiyatlar üzerinden hesaplanan potansiyellere bakıldığında TRMET yüzde 116,25 ile listenin en yüksek oranına sahip. MAVI için Ak Yatırım'ın hedef fiyatı yüzde 94,40, İş Yatırım'ın hedef fiyatı ise yüzde 91,54 potansiyele işaret ediyor.

ULKER'de yüzde 78,29, SAHOL'de yüzde 76,94, TABGD'de yüzde 76,35, ASTOR'da yüzde 73,79 ve EKGYO'da yüzde 63,07 potansiyel hesaplanıyor.

HALKB için Ak Yatırım'ın 42 TL'lik hedef fiyatı ise 46,52 TL'lik son fiyatın altında kalıyor ve yüzde 9,72 negatif potansiyele karşılık geliyor.

Hedef fiyatlar aracı kurumların kendi analiz ve varsayımlarını yansıtıyor ve fiyatların söz konusu seviyelere ulaşacağı anlamına gelmiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.