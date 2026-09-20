Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım hamleleri geçen haftaya damga vurdu. 14-18 Eylül döneminde çok sayıda şirket yeni geri alım programı başlatırken, açıklanan programlarda milyarlarca liralık kaynak ayrıldı. ENERY 2 milyar TL, ARMGD 1,75 milyar TL'lik fon açıklarken MCARD, MAVI ve CITAS'ta da 1 milyar TL ve üzerindeki programlar dikkat çekti.

GEÇEN HAFTA GERİ ALIM PROGRAMI BAŞLATMA KARARI ALAN ŞİRKETLER

Geçtiğimiz hafta geri alım programı başlatan şirketler şöyle sıralandı;

Hisse Azami pay Azami fon ENERY 180 milyon 2 milyar TL ARMGD 12 milyon 1,75 milyar TL MCARD 9,26 milyon 1,2 milyar TL MAVI 39,73 milyon 1 milyar TL CITAS 10 milyon 1 milyar TL GEDIK 100 milyon 700 milyon TL MASFN 12 milyon 600 milyon TL LMKDC 25 milyon 500 milyon TL GRSEL 1 milyon 300 milyon TL ORZAX 2,5 milyon 225 milyon TL AKFGY 60 milyon 200 milyon TL PCILT 2,85 milyon 100 milyon TL ATLAS 6 milyon 50 milyon TL MTRYO 4,2 milyon 45 milyon TL

ENERY 2 MİLYAR TL AYIRDI

Listenin en yüksek tutarlı programlarından biri Enerya Enerji'den (ENERY) geldi. Şirket 17 Eylül'de aldığı kararla 180 milyon TL nominal değerli payın geri alımına imkan sağlayan program başlattı. Geri alımlar için ödenebilecek azami tutar 2 milyar TL olarak belirlendi.

ENERY kararın ardından beklemeden piyasaya da girdi. Şirket 17 Eylül'de 300 bin adet, 18 Eylül'de ise 8 milyon 901 bin 797 adet pay geri aldı.

ARMGD'DEN 1,75 MİLYAR TL'LİK PROGRAM

Armada Gıda (ARMGD) da 15 Eylül tarihli yönetim kurulu kararıyla yeni geri alım programı başlattı. Program kapsamında azami 12 milyon adet pay geri alınabilecek ve işlemler için kullanılabilecek fon 1 milyar 750 milyon TL'yi bulabilecek. Programın süresi 1 yıl olarak belirlendi.

Şirket kararın ardından üç işlem gününde alıma geçti. 16 Eylül'de 100 bin, 17 Eylül'de 167 bin 427 ve 18 Eylül'de 480 bin adet ARMGD payı geri alındı.

GEDIK HEM PROGRAMI BAŞLATTI HEM ALIM YAPTI

Gedik Yatırım (GEDIK), 18 Eylül'de 3 yıl süreli yeni pay geri alım programı başlattı. Program kapsamında azami 100 milyon adet pay için 700 milyon TL kaynak ayrıldı.

Şirket kararın verildiği gün alıma da başladı. 18 Eylül'de 5,02-5,25 TL fiyat aralığından 985 bin 122 adet GEDIK payı geri alındı.

MASFN'DE GERİ ALIM 21 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Masfen Enerji (MASFN), 18 Eylül'de 6 ay süreli geri alım programı başlatma kararı aldı. Program kapsamında azami 12 milyon adet pay için 600 milyon TL fon ayrıldı.

KAP bildirimine göre program kapsamında planlanan geri alım dönemi 21 Eylül 2026'da başlayacak ve 21 Mart 2027'ye kadar sürebilecek.

PCILT'DE ALIMLAR BAŞLADI

PC İletişim (PCILT) tarafından 14 Eylül'de başlatılan 1 yıllık program kapsamında azami 2 milyon 850 bin adet payın geri alınması ve 100 milyon TL'ye kadar kaynak kullanılması öngörüldü.

Şirket programın ardından 15, 16 ve 17 Eylül'de art arda geri alım gerçekleştirdi.

ATLAS 50 MİLYON TL AYIRDI

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı (ATLAS), 18 Eylül'de 1 yıl süreli program başlattı. Şirket, çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 10'unu temsil eden azami 6 milyon adet pay için 50 milyon TL kaynak ayırdı.

Şirket kararın gerekçesinde pay fiyatının faaliyetlerin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirmesine yer verirken pay sahiplerinin korunmasını ve fiyatın istikrarlı oluşumuna katkı sağlanmasını amaçladığını bildirdi.

AKFGY YIL SONUNA KADAR GERİ ALIM YAPABİLECEK

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (AKFGY) 17 Eylül tarihli programında azami 60 milyon adet pay yer aldı. Program kapsamında 200 milyon TL'ye kadar kaynak kullanılabilecek ve program 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek.

Şirket programın ilk iki gününde toplam 1 milyon adet AKFGY payı geri aldı.

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