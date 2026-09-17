Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD), 17 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla pay geri alım programına ilişkin alınan kararı duyurdu.

Şirket, geri alım işlemlerinin şirket kaynaklarından karşılanmasına ve program kapsamında kullanılmak üzere azami 1 milyar 200 milyon TL fon ayrılmasına karar verdi.

MCARD İÇİN FİYAT ARALIĞI BELLİ OLDU

Geri alım işlemlerinde uygulanacak fiyat sınırları da açıklandı.

Buna göre Metropal, pay geri alımlarını 1,00 TL alt fiyat limiti ile 300,00 TL üst fiyat limiti arasında gerçekleştirebilecek.

Şirket, geri alım işlemlerinin likiditesi, finansal yapısı, faaliyet sonuçları, nakit akışları ve faaliyetlerinin sürekliliği üzerinde önemli ve olumsuz bir etki oluşturmasının beklenmediğini bildirdi.

PROGRAM EN FAZLA 3 YIL SÜRECEK

Metropal'ın geri alım programı için azami üç yıllık süre öngörüldü.

Ancak geri alıma konu azami pay sayısına veya program için ayrılan azami fon tutarına daha önce ulaşılması halinde, üç yıllık sürenin tamamlanması beklenmeden geri alım programı sona erdirilebilecek.