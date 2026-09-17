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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarında yetkisiz ve izinsiz faaliyette bulunduğu tespit edilen platformlara karşı yaptırımlarını sürdürüyor.

Kurul’un yayımladığı haftalık bültende yer alan karara göre incelemeler sonucunda mevzuata aykırı işlem yaptığı belirlenen 5 web sitesi hakkında erişim engeli getirilmesi için hukuki süreç başlatıldı.

Söz konusu yaptırımın, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 1. maddesi doğrultusunda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

Kurul, izinsiz finansal faaliyetlerin önüne geçilmesi hedefiyle SPKn’nun 128/1-(a) ve 99/3 maddelerine dayanarak ilgili adreslere erişimin engellenmesine karar verdi.

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ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN İNTERNET ADRESLERİ

SPK tarafından engellenmesi yönünde hukuki işlem başlatılan internet siteleri şunlar:

SPK dan 5 internet sitesine erişim engeli, Görsel 1

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