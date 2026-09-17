Finans piyasalarında hareketli geçen günün ardından kritik toplantı başladı. Finansal İstikrar Komitesi (FİK), 17 Eylül Perşembe günü saat 08.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantının finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

BORSA İSTANBUL'DA SERT SATIŞLAR YAŞANDI

BIST 100 endeksi dün gün içerisinde %7,5'i aşan kayıp yaşarken endekse bağlı devre kesici devreye girdi. Endeks günü ise %5,54 kayıpla 13.122,58 puandan tamamladı. BIST 100'de 95 hisse gerilerken bunların 40'ı gün içerisinde taban fiyatı gördü.

Piyasalardaki hareketlilikte yatırım fonlarından gelen haberler de takip edildi.

FONLARDA LİKİDİTE VE TEMERRÜT GÜNDEMİ

Tera Portföy, bazı fonlarında katılma payı iade esaslarını değiştirdi. Altı fonda birim pay değerinin ayda bir hesaplanması ve satım bedellerinin ilgili fiyat hesaplama tarihini takip eden 10'uncu iş gününde ödenmesi kararlaştırıldı. Tera Portföy'ün bazı fonlarında ise katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğu açıklandı.

Pusula Portföy'de de bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğu açıklanmıştı.

Likidite sıkışıklığı ve fonlardan gelen haberlerin ardından Borsa İstanbul'da satışların hızlanması, finansal piyasalardaki gelişmeleri gündemin üst sıralarına taşıdı.

İNFO YATIRIM'DA DA HAREKETLİ SAATLER

Piyasalardaki gelişmelerin yaşandığı gün İnfo Yatırım'ın merkezinde de Mali Suçlarla Mücadele ekipleri inceleme yaptı.

İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'in gözaltına alındığı bildirildi. Hedef Holding ise yaptığı açıklamada Gökalp'in yürütülen bir soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere emniyete davet edildiğini, holding ve iştiraklerine ilişkin kendilerine ulaşan bir bilgi bulunmadığını belirtti.

GÖZLER TOPLANTI SONRASI GELECEK AÇIKLAMADA

Finansal İstikrar Komitesi toplantısında finansal piyasalardaki son gelişmeler değerlendiriliyor. Toplantının ardından yapılabilecek açıklamalar, özellikle Borsa İstanbul'daki likidite koşulları ve yatırım fonlarında yaşanan gelişmeler nedeniyle piyasa tarafından takip edilecek.