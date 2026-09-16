Dün Tera Grubu ve Pusula Portföy cephesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan karşılıklı açıklamaların ardından hisse üzerindeki satış baskısı derinleşti.

Pusula Portföy’ün bazı katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu bildirmesi ve ardından Tera Grubu’nun devir sürecinin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığını duyurması piyasadaki tedirginliği artırdı.

PİYASADA SON DURUM

KTLEV payları saat 10:40 itibarıyla günün en düşük seviyesi olan 27,46 TL taban fiyatında kilitlenmiş durumda.

Önceki kapanışını 30,50 TL seviyesinden yapan hisse, günlük bazda yüzde 9,97 değer kaybetti.

• Günlük Değişim: Yüzde -9,97

• Haftalık Kayıp: Yüzde -20,59

• Aylık Kayıp: Yüzde -50,07

• Yıllık Performans: Yüzde +556,19

• İşlem Hacmi: 16.426.791 TL (598.208 Lot)

• Derinlik Durumu: Alıcı tarafında 0 lot beklerken, tabanda satış bekleyen kademelerde yoğunlaşma gözleniyor.

TAHTADA SATIŞ SATICILARIN ELİNDE TOPLANDI

Aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre tahtadaki satışların tamamı sadece iki kurum üzerinden gerçekleşti.

Taban serisinde satıcı tarafından ayrılmayan A1 Capital Yatırım, bugünkü satışların yüzde 80’ine yakınını üstlendi.

Satış tarafının aksine karşılanan alımlar ise farklı kurumlara dağılmış durumda.

En çok alım yapan kurumlar sırasıyla Ziraat Yatırım (159.933 Lot - yüzde 23,93), Midas Menkul (79.728 Lot - yüzde 11,93) ve İş Yatırım (61.107 Lot - yüzde 9,14) oldu.

Bireysel yatırımcıların toplam alım payı ise yüzde 40,16 seviyesinde gerçekleşti.

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