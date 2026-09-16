Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in bugün Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin (SASA) kredi notunu “CCC” seviyesinden “B-“ye yükseltmesi ve hemen ardından SPK’dan gelen esas sözleşme tadili onayı piyasada beklenen canlılığı yaratmadı.

Güne 2,810 TL seviyesinden başlayan hisse, açılışın ardından gelen yoğun satış baskısıyla yüzde 10,00 değer kaybederek 2,520 TL ile taban seviyesine geriledi. Gün içi işlem hacmi ise 7,36 milyar TL gibi yüksek bir seviyeye ulaştı.

SASA’daki kayıp, BIST 30 tarafındaki düşüşü de derinleştirerek saat 11:28 itibarıyla endeksin yüzde 5'ten fazla eksi kazmasına neden oldu.

BOFA’NIN ALIMLARI TABANI BOZMAYA YETMEDİ

Saat 11:20 itibarıyla aracı kurum dağılımı (AKD) verileri, taban seviyesinde devasa bir lot savaşının yaşandığını gösteriyor.

Bank of America (BofA) tarafındaki güçlü alım desteği, yoğun kurumsal satışları karşılamakta yetersiz kaldı.

SATIŞ BASKISI KURUMSAL CEPHEDEN GELDİ

Günün dikkat çekici detayı, alım tarafında BofA'nın tek başına 162 milyon lottan fazla pay toplayarak net alıcı pozisyonunda başı çekmesi oldu.

Ancak Ak Yatırım, Tacirler, HSBC ve Gedik Yatırım öncülüğünde gerçekleşen yaklaşık 295 milyon lotluk kurumsal satış bloğu, hissenin 2,52 TL taban fiyatına kilitlenmesine neden oldu.

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