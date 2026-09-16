Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre Fitch, SASA’nın Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu’nu (IDR) “CCC” seviyesinden “B-“ seviyesine yükseltti. Şirketin not görünümü ise “Durağan” olarak belirlendi.

Fitch raporunda, not artışının arkasındaki ana etmen olarak şirketin dikey entegrasyonu sağlayan dev kapasite yatırımlarını tamamlaması, satış hacimlerindeki güçlü toparlanma ve kârlılıktaki sıçrama gösterildi.

OPERASYONEL VE FİNANSAL PERFORMANS ŞAHLANDI

SASA’nın 2026 yılının ilk yarısında sergilediği performans, bilançodaki toparlanmayı gösterdi:

• Satış Hacmi: Yıllık bazda yüzde 45 artarak 691 bin tona ulaştı.

• Net Satış Geliri: 29,6 milyar TL’den 38,9 milyar TL’ye tırmandı.

• FAVÖK: Yıllık bazda iki kattan fazla artışla 8,5 milyar TL’ye yükseldi.

• FAVÖK Marjı: Yüzde 11 seviyesinden yüzde 22’ye genişledi.

Kapasite tarafında ise 2025 yılında devreye alınan 330 bin ton/yıl kapasiteli PET cips tesisi ile 350 bin ton/yıl kapasiteli elyaf tesisinin ardından SASA'nın toplam polimerizasyon kapasitesi 1,9 milyon ton/yıl seviyesine ulaştı.

FİTCH’İN TEMEL GELECEK VARSAYIMLARI (2026-2029)

Fitch Ratings, SASA'nın önümüzdeki döneme ilişkin kredi notu modellemesinde şu temel parametreleri dikkate aldığını belirtti:

• FAVÖK Marjı: 2026-2029 döneminde ortalama yüzde 16 seviyesinde seyretmesi,

• Yatırım Harcaması (Capex): Aynı dönemde toplam 200 milyon ABD doları yatırım yapılması,

• Sermaye Politikası: Temettü ödemesi veya hisse geri alımı yapılmaması,

• Kaldıraç (Net Debt/EBITDA): Negatif not hassasiyet sınırı olan 6,5x seviyesinin altına ancak 2029 yılında gerilemesi bekleniyor.

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