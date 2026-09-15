Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, yüzde 860 oranındaki bedelsiz sermaye artırımında pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 21 Eylül 2026 olarak belirlendiği bildirildi.

SERMAYE 2,5 MİLYAR TL'Yİ AŞACAK

Şirket Yönetim Kurulu'nun 8 Mayıs 2026 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 9 Eylül 2026 tarihinde verdiği onay doğrultusunda gerçekleşecek artırımın detayları şu şekilde:

• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 265.000.000 TL

• Bedelsiz Artış Tutarı: 2.279.000.000 TL

• Yeni Çıkarılmış Sermaye: 2.544.000.000 TL

• Sermaye Artırım Oranı: Yüzde 860

İÇ KAYNAK FİNANSMAN DETAYLARI

Tamamı iç kaynaklardan karşılanacak olan 2,279 milyar TL'lik artırımın finansman yapısı iki ana kalemden oluşuyor:

• Emisyon Primi: 1.046.789.257 TL

• Geçmiş Yıl Karları: 1.232.210.743 TL

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcılar, ellerinde bulunan her 1 lot MEGMT hissesi için ilave 8,6 lot yeni hisse payı alma hakkına sahip olacak.

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