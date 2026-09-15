Listede KARCL (Kardemir Çelik), arz fiyatından itibaren gösterdiği yüzde 471,69'luk devasa artışla zirvede yer aldı.

31 Temmuz 2026 tarihinde 35,00 TL fiyatla halka arz edilen hisse, 220,10 TL seviyesine ulaşarak fiyatı 6 katına çıkarıp en çok kazandıran şirket unvanını elde etti.

ÖNE ÇIKAN HALKA ARZ PERFORMANSLARI

Halka arz gününden bugüne kadar yatırımcısına yüksek getiri sağlayan ilk 9 şirket ve detaylı performans verileri 15 Eylül 2026 Salı günkü seansta saat 15:00 itibarıyla şu şekilde şekillendi:

Sembol Şirket Adı Halka Arz Tarihi Halka Arz Fiyatı Güncel Fiyat Getiri Oranı (%) KARCL Kardemir Çelik 31.07.2026 35,00 TL 220,10 TL +%471,69 SVGYO Savur GMYO 06.03.2026 3,64 TL 15,77 TL +%294,39 ECOGR Ecogreen Enerji 03.11.2025 10,40 TL 37,86 TL +%230,94 EMPAE Empa Elektronik 26.02.2026 22,00 TL 60,55 TL +%150,43 NETCD Netcad Yazılım 05.02.2026 46,00 TL 117,40 TL +%139,28 CITAS Çitlekçi Mağazacılık 18.08.2026 73,20 TL 167,90 TL +%107,16 ZGYO Z GMYO 16.01.2026 9,77 TL 21,62 TL +%101,30 MCARD Metropal Kart 11.03.2026 80,00 TL 157,90 TL +%84,33 TKNKA Teknika Plastik 20.08.2026 85,40 TL 171,70 TL +%82,11

FARKLI SEKTÖRLERDEN GÜÇLÜ İVME

Performans listesi incelendiğinde; çelik sanayi, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO), yenilenebilir enerji, yazılım ve mağazacılık gibi farklı sektörlerden şirketlerin ilk sıralarda yer bulması dikkat çekti.

İki aydan daha kısa süre önce halka arz edilen Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) ve Teknika Plastik (TKNKA) gibi yeni şirketlerin kısa sürede arz fiyatlarını ikiye katlamış olması da halka arz piyasasına olan yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.