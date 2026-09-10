Borsa İstanbul'da halka arz hisseleri yakından takip ediliyor. 2026 temmuz-ağustos-eylül döneminde borsaya giriş yapan 11 hissenin bugün sadece 3'ü yükseliş gösterdi. Artan hisseler sınırlı yükseliş kaydederken bir hisse de 9,97 düşerek taban oldu. İşte 10 eylül 2026 halka arz hisselerinin görünümü...
Borsada milyonlarca yatırımcının merakla takip ettiği halka arz hisselerinde kayıplar sürüyor. SPK onayıyla borsaya gelen şirketlerde son günlerde sert hareketlenmeler görülüyor. Borsa İstanbul serüvenine başlayan halka arz hisselerinin yalnızca 3 tanesi yükselirken onlarda da sınırlı artış görüldü.
TEKNİKA PLAST (TKNKA) TABAN OLDU
Halka arz fiyatı 85,40 TL olan Teknika Plast (TKNKA) bugün -%9,97 düşüşle günü 184,30 TL bandında tamamladı.
85,40 TL halka arz fiyatından sonra 209,00 TL zirvesine kadar hızla yükselen TKNKA'DA kurumsal veya bireysel yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesinin düşüşü tetiklediği düşünülüyor.
BUGÜN YÜKSELİŞ GÖSTEREN 3 HALKA ARZ HİSSESİ
Bugün Kardemir Çelik (KARCL) %3,59 yükselişle 202,00 TL seviyesine ulaştı. Hisse 35,00 TL'den halka arz olmuştu.
Masfen Enerji de bugün yükseliş gösteren halka arz hisseleri arasında yerini aldı. Hisse %0,10'luk sınırlı yükselişle 38,54 TL'den günü tamamladı. MASFN halka arz fiyatı 45,68 TL'ydi.
Metgün Enerji (METEN) ise bugün yükseliş yaşayan halka arz hissesi olarak boy gösterdi. Hisse günü %6,11 artışla 20,14 TL fiyatıyla kapattı. Hissenin halka arz fiyatı 20,00 TL'ydi.
BORSADA HALKA ARZ HİSSELERİNİN GÖRÜNÜMÜ 10 EYLÜL 2026
Borsa İstanbul'da halka arz hisselerinin 10 eylül 2026 görünümü ise şöyle şekillendi;
|Hisse
|Değişim
|Fiyat
|Bakırcı GYO (BKRGY)
|-%1,01
|8,81 TL
|İntetra Teknoloji (INTET)
|-%4,18
|66,50 TL
|Kapeks Kimya (KPEKS)
|-%3,16
|95,00 TL
|Teknika Plast (TKNKA)
|-%9,97
|184,30 TL
|Türker Vangölü (VEYAS)
|-%3,48
|127,60 TL
|Çitlekçi Gıda (CITAS)
|-%5,84
|169,20 TL
|Quick Sigorta (QUICK)
|-%0,41
|61,05 TL
|Kardemir Çelik (KARCL)
|+%3,59
|202,00 TL
|Masfen Enerji (MASFN)
|+%0,10
|38,54 TL
|Albayrak Beton (ALBTN)
|-%4,82
|31,60 TL
|Metgün Enerji (METEN)
|+%6,11
|20,14 TL
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