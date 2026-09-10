Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) hisselerinde son günlerde yaşanan sert fiyat hareketleri 10 Eylül'de de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde art arda satışlarla 69 TL'den 31,14 TL'ye kadar çekilen hisse, dün taban fiyattan tavan fiyata uzanan sıra dışı bir seansın ardından bugün de yüzde 9,99 yükselişle 41,82 TL'de tavana oturdu. Hissedeki hareketliliğin ortasında Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin Tera Grubu tarafından devralınmasına yönelik başlayan görüşmeler bulunuyor.

KTLEV HİSSE HAREKETLERİ

KTLEV hissesi 28 Ağustos'u 69 TL'den tamamladıktan sonra sert bir satış serisine girdi. Hisse 31 Ağustos'tan 8 Eylül'e kadar 7 işlem gününün tamamını ekside kapattı.

Tarih Kapanış Günlük değişim 28 Ağustos 69,00 TL +%2,99 31 Ağustos 62,80 TL -%8,99 1 Eylül 56,55 TL -%9,95 2 Eylül 51,00 TL -%9,81 3 Eylül 45,98 TL -%9,84 4 Eylül 42,68 TL -%7,18 7 Eylül 38,42 TL -%9,98 8 Eylül 34,58 TL -%9,99

Böylece KTLEV, 69 TL'den 34,58 TL'ye kadar yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti. 9 Eylül seansının ilk bölümünde ise satış baskısı devam etti ve hisse 31,14 TL ile taban fiyatı gördü. Bu seviye, 28 Ağustos'taki 69 TL'lik zirveye göre yaklaşık yüzde 55 aşağıya işaret ediyordu.

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DÜN TABANDAN TAVANA GİTTİ

KTLEV'de asıl sert hareket 9 Eylül'de yaşandı. Hisse güne 31,14 TL'den, yani taban seviyesinden başladı. Gün içerisinde yönünü tamamen tersine çeviren KTLEV, 38,02 TL'ye kadar yükselerek tavan fiyattan kapandı.

Böylece bir gün içerisinde 31,14 TL'lik taban ile 38,02 TL'lik tavan arasında hareket eden hissede kapanış bazında günlük yükseliş yüzde 9,95 oldu. İşlem hacmi de 194 milyon lotun üzerine çıktı.

KTLEV BUGÜN DE TAVAN: 35 MİLYON LOT ALIM BEKLİYOR

Hissedeki yukarı yönlü hareket 10 Eylül sabahında da devam etti. Saat 10.28 itibarıyla KTLEV yüzde 9,99 yükselişle 41,82 TL'de tavan fiyattan işlem görüyor.

Derinlik verilerine göre 41,82 TL'deki tavan kademesinde yaklaşık 35,2 milyon lotluk alım emri bulunurken satış tarafında bekleyen lot görünmüyor. Toplam alış tarafındaki miktar ise yaklaşık 39,35 milyon lot seviyesinde.

KTLEV böylece dünkü 31,14 TL'lik taban seviyesinden bugünkü 41,82 TL'lik tavana kadar yaklaşık yüzde 34,3'lük bir hareket gerçekleştirmiş oldu.

KTLEV'DEKİ HAREKETİN ORTASINDA TERA GELİŞMESİ

Hissede fiyat hareketlerinin hızlandığı 9 Eylül'de Katılımevim'den pay sahipliği yapısına ilişkin önemli bir KAP açıklaması geldi.

Şirket, grup çatı şirketi Pusula Finans Holding A.Ş. ile Pusula'nın pay sahibi olduğu Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Yatırım Menkul Değerler ve Katılımevim başta olmak üzere grup şirketlerindeki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığını açıkladı.

Tera Grubu da işlemin finansal hizmetler alanındaki büyüme stratejisi kapsamında değerlendirildiğini duyurdu. Ancak mevcut aşamada bağlayıcı bir sözleşme imzalanmış değil. İşlemin gerçekleşmesi halinde SPK, BDDK ve diğer ilgili resmi kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması gerekiyor.

PUSULA DAHA ÖNCE 10 MİLYAR TL'LİK KTLEV ALIMI AÇIKLAMIŞTI

KTLEV açısından bir diğer önemli gelişme ise satış serisinin hemen öncesinde gelmişti. Pusula Finans Holding, 30 Ağustos'ta Katılımevim'deki pay sahipliğini artırmak amacıyla Borsa İstanbul'dan toplam 10 milyar TL'yi aşmayacak şekilde KTLEV payı alma kararı aldığını duyurmuştu.

Holding, söz konusu alımların piyasa koşulları çerçevesinde gerçekleştirileceğini ve işlemler yapıldıkça mevzuat kapsamında kamuoyuna açıklama yapılacağını bildirmişti.

ARACI KURUM DAĞILIMINDA KİMLER VAR?

10.28 itibarıyla paylaşılan aracı kurum dağılımında ilk 5 alıcı tarafında A1 Capital 1,42 milyon lot, Şeker Yatırım 1,30 milyon lot, Deniz Yatırım 1,14 milyon lot, İnfo Yatırım 1,13 milyon lot ve Alnus Yatırım yaklaşık 894 bin lotla yer alıyor.

Satış tarafında ise İş Yatırım yaklaşık 3,69 milyon lotla ilk sırada bulunurken Midas 1,68 milyon lot, Bank of America yaklaşık 979 bin lot, Ak Yatırım 319 bin lot ve Ziraat Yatırım 241 bin lotluk satışla sıralanıyor. Bu veriler seans içinde anlık olarak değişebiliyor.

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