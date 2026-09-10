Tera Grubu, finans sektöründeki büyüme planları kapsamında yeni bir hamleye hazırlanıyor. Grup, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerindeki payların devralınması amacıyla mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Görüşmelerin kapsamına Pusula Finans Holding A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) payları giriyor.

Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, CNBC-e yayınında hem satın alma görüşmelerine hem de Borsa İstanbul, faiz beklentileri ve grubun yeni dönem hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TERA GRUBU KATILIMEVİM İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sarpyener, Tera Grubu'nun finansmanın farklı alanlarında faaliyet gösterme hedefi doğrultusunda tasarruf finansmanı sektörünü de değerlendirdiklerini söyledi.

Yıl başından bu yana görüşmeler yürüttüklerini belirten Sarpyener, sektörün üçüncü büyük kuruluşu olarak nitelendirdiği Katılımevim fırsatının ortaya çıkmasıyla sürecin kamuoyuna duyurulduğunu ifade etti. Sarpyener, söz konusu hamlenin Tera Grubu'na ciddi bir ivme kazandıracağını düşündüklerini söyledi.

Ancak süreç henüz görüşme aşamasında bulunuyor. Pay devrine ilişkin nihai bir anlaşmanın tamamlandığı açıklanmış değil.

"BORSA İSTANBUL ŞU ANDA UCUZ"

Sarpyener'in açıklamalarında Borsa İstanbul'a ilişkin değerlendirmeleri de yer aldı. Geçtiğimiz hafta BIST 30 tarafında para girişi beklediklerini ancak yurt içindeki olumsuz havanın bazı hisselerde satış baskısına neden olduğunu belirten Sarpyener, bu hafta piyasalarda normalleşme işaretleri görüldüğünü ifade etti.

Özellikle bankacılık endeksi ile BIST 30'un büyük şirketlerinde güçlü bir hareket yaşandığını söyleyen Sarpyener, bu ivmenin devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Borsa İstanbul'un mevcut durumda ucuz olduğunu savunan Sarpyener, faiz indirimlerinin ise programdaki sapmalar, gecikmeler ve dışsal gelişmeler nedeniyle beklentilerden daha geç gerçekleşebileceğine işaret etti.

"FAİZ İNDİRİMİ IŞIĞI YANDIĞINDA BIST'E CİDDİ GİRİŞ OLUR"

Faiz indirimlerinin başlamasının Borsa İstanbul açısından önemli bir eşik olacağını belirten Sarpyener, bu yönde güçlü bir sinyal oluştuğunda hem yerli hem de yabancı yatırımcıların BIST'e ciddi giriş yapabileceğini söyledi.

Sarpyener mevcut dönemi ise "biriktir ve bekle piyasası" olarak tanımladı.

Türkiye piyasasının yabancı yatırımcılar açısından kolaylıkla göz ardı edilebilecek bir piyasa olmadığını belirten Sarpyener, SPK'nın fonlara yönelik yeni düzenlemelerini desteklediklerini ve fonların belirlenen takvim içerisinde tam uyum için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

TERA'NIN YÖNETTİĞİ VARLIK 700 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Sarpyener, Tera Grubu'nun portföy yönetimi tarafındaki büyüklüğüne ilişkin de rakam verdi. Yönetilen varlık büyüklüğünün son birkaç hafta içerisinde 700 milyar TL'nin üzerine çıktığını belirten Sarpyener, şirketin bu alanda altıncı büyük portföy konumunda olduğunu söyledi.

TEFAS aracılığıyla ulaşılan müşteri sayısının da aynı dönemde 100 binlerin üzerinde arttığını ifade etti.

TERA'NIN YENİ HEDEFLERİ: TEKNOLOJİ, SAVUNMA VE TARIM

Grubun büyüme planlarının yalnızca finans sektörüyle sınırlı olmadığını belirten Sarpyener, teknoloji, savunma sanayi ve tarım alanlarında da fırsatları değerlendirmek istediklerini söyledi.

Tera Grubu'nun "yeni ekonominin grubu" olmayı hedeflediğini ifade eden Sarpyener, finans dışındaki katma değerli yatırımların da uygun fırsatlar ortaya çıktıkça değerlendirileceğini kaydetti.

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