Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2026/58 sayılı son bülteninde dört halka açık şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay çıktı. Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ, Kordsa Teknik Tekstil AŞ, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ ile İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye artırımları yatırımcıların sahip olduğu lot sayılarını da değiştirecek.

Kurul kararındaki mevcut ve yeni sermaye rakamları üzerinden hesaplandığında bedelsiz oranları yüzde 100 ile yüzde 1800 arasında değişiyor. Peki bu oranlar yatırımcının elindeki 100 lotu kaça çıkaracak?

KORDSA'DA YÜZDE 1800 BEDELSİZ: 100 LOT 1.900 LOT OLACAK

Kordsa Teknik Tekstil AŞ'nin (KORDS) 194.529.076 TL olan mevcut sermayesinin, 3.501.331.195,57 TL iç kaynak kullanılarak 3.695.860.271,57 TL'ye çıkarılmasına SPK tarafından onay verildi.

Rakamlar yüzde 1800 bedelsiz sermaye artırımına karşılık geliyor.

Bedelsiz payların hesaba geçmesiyle teorik olarak 100 lotu bulunan yatırımcının hesabına 1.800 yeni lot eklenecek ve toplam lot sayısı 1.900'e çıkacak.

HAREKET PROJE'DE 100 LOT 1.400 LOTA ÇIKACAK

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin (HRKET) 115.200.000 TL olan sermayesi, 1.497.600.000 TL iç kaynak kullanılarak 1.612.800.000 TL'ye yükseltilecek.

Bu rakamlar şirket için yüzde 1300 bedelsiz sermaye artırımı anlamına geliyor.

Buna göre 100 lotu bulunan yatırımcı 1.300 lot bedelsiz pay alacak ve toplam 1.400 lota sahip olacak.

MEGA METAL'DE 100 LOT KAÇ LOT OLACAK?

Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (MEGMT) 265.000.000 TL olan mevcut sermayesi, 2.279.000.000 TL iç kaynak artırımıyla 2.544.000.000 TL'ye çıkarılacak.

Bu tutarlar üzerinden bedelsiz sermaye artırım oranı yaklaşık yüzde 860 olarak hesaplanıyor.

Buna göre 100 lotu bulunan yatırımcıya 860 lot bedelsiz pay verilecek ve toplam lot sayısı 960'a çıkacak.

İNFO YATIRIM'DA LOT SAYISI İKİYE KATLANACAK

İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (INFO) 960.336.000 TL olan mevcut sermayesi, aynı tutarda yani 960.336.000 TL iç kaynak kullanılarak 1.920.672.000 TL'ye yükseltilecek.

Böylece şirket yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.

Bu durumda 100 lotu bulunan yatırımcı 100 lot bedelsiz pay alacak ve toplam lot sayısı 200'e yükselecek.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin mevcut öz kaynaklarını sermayesine ekleyerek yeni pay oluşturması anlamına geliyor. Şirket bu işlem sırasında yatırımcıdan herhangi bir ödeme talep etmiyor.

Oluşturulan yeni paylar, bedelsiz sermaye artırımına hak kazanan mevcut ortaklara sahip oldukları pay oranında dağıtılıyor. Bu nedenle yatırımcının hesabındaki lot sayısı bedelsiz oranına göre artıyor.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINDA LOTLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Lot sayısındaki artışın nedeni şirketin sermayesini temsil eden toplam pay sayısının artması. Örneğin yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı yapan bir şirkette yatırımcının 100 lotuna 100 yeni lot ekleniyor ve toplam lot sayısı 200'e çıkıyor.

Oran yüzde 1800 olduğunda ise 100 lot için 1.800 yeni lot oluşuyor ve yatırımcının toplam payı 1.900 lota ulaşıyor.

Bu nedenle SPK'nın son onayında oranı en yüksek şirket olan Kordsa'da lot sayısındaki değişim de oldukça yüksek olacak.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI PARA KAZANDIRIR MI?

Bedelsiz sermaye artırımı tek başına yatırımcıya doğrudan kazanç sağlamıyor. Çünkü artan lot sayısına karşılık hissenin fiyatında teorik düzeltme gerçekleştiriliyor.

Bununla birlikte yüksek oranlı bedelsiz kararları yatırımcı ilgisini artırabildiği için hisselerde işlem öncesi veya sonrasında fiyat hareketleri görülebiliyor. Bu hareketlerin yönü ve büyüklüğü ise bedelsiz oranından bağımsız olarak piyasa koşulları, şirket beklentileri ve yatırımcı talebiyle şekilleniyor.

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